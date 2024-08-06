TOFAŞ Basketbol Takımı, 2024-2025 sezonu çalışmalarına 12 Ağustos Pazartesi günü başlayacak.

BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ'ın yeni sezon öncesi hazırlık ve kamp programı belli oldu. 2024-2025 Sezonunda yenilenen kadrosuyla Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve FIBA Europe Cup’ta mücadele etmeye hazırlanan Takımımız, Başantrenörümüz Orhun Ene yönetiminde yeni sezon hazırlıklarının startını 12 Ağustos Pazartesi günü Mustafa V. Koç Spor Tesisleri’nde verecek. İlk hazırlık maçını 31 Ağustos Cumartesi günü Bursaspor ile kendi tesislerinde yapacak olan Takımımız, ilk etap çalışmalarının ardından hazırlıkların ikinci etabı için 4 Eylül’de Antalya’ya gidecek.

ANTALYA KAMPI 4-15 EYLÜL’DE

TOFAŞ Basketbol Takımı, 4-15 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Antalya kampında Smart Casual tarafından Belek’teki spor oteli Gloria Sports Arena’da düzenlenecek organizasyonda 6 hazırlık maçı oynayacak. Gloria Cup’a katılacak takımlar ve maç programları daha sonra açıklanacak. 15 Eylül’de Antalya kampını tamamlayarak Bursa’ya dönecek olan Mavi Yeşilliler, 19-21 Eylül tarihleri arasında da Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda 24. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası’na ev sahipliği yapacak. Geçirdiği trafik kazası sonucu 2001 yılında hayatını kaybeden eski milli basketbolcu Cevat Soydaş anısına her sezon öncesi geleneksel olarak düzenlenen turnuvaya bu yıl TOFAŞ dışında, Bursaspor, Darüşşafaka Lassa ve Mersin Büyükşehir Belediyesi katılacak.

TOFAŞ BASKETBOL TAKIMI 2024-2025 SEZONU HAZIRLIK MAÇLARI PROGRAMI;

1. MAÇ / 31 AĞUSTOS CUMARTESİ - Mustafa V. Koç Spor Tesisleri

14.00 TOFAŞ – Bursaspor

4-15 EYLÜL / ANTALYA KAMPI

6 HAZIRLIK MAÇI (Gloria Sports Arena’da oynanacak karşılaşmalardaki rakiplerimiz ve maç programları daha sonra açıklanacaktır.)

19-21 EYLÜL / 24. CEVAT SOYDAŞ BASKETBOL TURNUVASI

8. MAÇ / 19 EYLÜL PERŞEMBE - Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu

19.00 TOFAŞ – Darüşşafaka Lassa

9. MAÇ / 21 EYLÜL CUMARTESİ - Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu

15.30/18.00 Final Günü Karşılaşması