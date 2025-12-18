Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik, deplasman maçında yaşanan kısa süreli tezahürat üzerinden yapılan açıklamalara tepki göstererek, kulübü ve taraftarı hedef alan paylaşımlar hakkında hukuki işlem başlatıldığını duyurdu.

BURSA (İGFA) - Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik, deplasmanda oynanan müsabaka sırasında yaşanan ve tekrarlanmayan kısa süreli bir tezahürat üzerinden kulüp ve taraftarların hedef alınmasına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Çelik, bazı çevrelerce yapılan açıklamaların 'farklı ve gizli ajandaların ürünü' olduğunu belirterek sert tepki gösterdi.

Başkan Çelik, Vanspor'dan bir yöneticinin yanı sıra kulüp, şahsı ve Bursaspor taraftarını hedef alan ırkçı, hakaret ve nefret içerikli paylaşımlar yapan kişiler hakkında gerekli tüm hukuki işlemlerin başlatıldığını açıkladı. Söz konusu açıklamaların, 'kendi başarısızlıklarını örtme ve camiaları nezdindeki baskıyı azaltma amacı taşıdığını' savunan Çelik, Bursaspor'un adının bu şekilde gündeme getirilmesini kabul edilemez bulduklarını ifade etti.

Açıklamasında ailesine yönelik ithamlara da değinen Enes Çelik, uzun yıllar bakanlık yapan ve Şanlıurfa milletvekilliği görevinde bulunan babası Faruk Çelik'in, görev süresi boyunca başta Kürt halkı olmak üzere tüm toplum kesimleriyle barışık bir hizmet anlayışı benimsediğini vurguladı. Çelik, bu anlayışın hem kendisi hem de Bursaspor camiası için temel bir ilke olduğunu belirtti.

https://twitter.com/EnsCelik16/status/2001378462041325969

Bursaspor taraftarının haksız şekilde ırkçılık ve kadın düşmanlığıyla suçlandığını ifade eden Çelik, tribün liderlerinden birinin Diyarbakır doğumlu ve Kürt kökenli olduğunu, tribünlerde her hafta binlerce kadın taraftarın yer aldığını hatırlattı.

Göreve geldikleri günden bu yana kötü tezahürata karşı net bir duruş sergilediklerini belirten Başkan Çelik, bu tutumun Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde Fair-Play ödülleriyle de tescillendiğini ifade etti. Enes Çelik, bundan sonra da tribünlerden kötü tezahüratı tamamen silmek için kararlılıkla mücadele edeceklerini ve taraftarın da bu konuda aynı hassasiyeti paylaştığını kamuoyuna saygıyla duyurdu