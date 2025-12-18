ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ticari defterlerin elektronik ortamda tutulmasına ilişkin düzenlemeleri içeren 'İşletmenin Muhasebesiyle İlgili Olmayan Ticari Defterlerin Elektronik Ortamda Tutulması Hakkında Tebliğ'in, 1 Temmuz 2025 tarihinde yürürlüğe girdiği ve aynı tarihte Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS)'nin kullanıcıların hizmetine açıldığı hatırlatıldı.

Tebliğ kapsamında, kuruluşu ve esas sözleşme değişikliği Ticaret Bakanlığı iznine tabi olan şirketlerin, genel kurul toplantı ve müzakere defteri ile pay defterini elektronik ortamda tutma yükümlülüğü bulunuyor. Bu şirketler için ETDS'ye geçiş süresi 1 Ocak 2026 tarihinde sona erecek. Bakanlık, Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan ticari defter tutma yükümlülüklerinin eksiksiz yerine getirilebilmesi açısından şirketlerin belirtilen tarihe kadar sisteme dâhil olmalarının önemine dikkat çekti.

Öte yandan, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren ticaret siciline tescil edilecek tüm yeni şirketler, pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defterlerini zorunlu olarak ETDS üzerinden tutacak. Şirketlerin tescil işlemiyle birlikte, herhangi bir ek başvuruya gerek kalmaksızın ticari defterler elektronik ortamda eş zamanlı olarak kullanıma açılacak.

Açıklamada, yönetim kurulu karar defterinin elektronik ortamda tutulmasının ise isteğe bağlı olduğu belirtildi. ETDS'nin faaliyete geçtiği 1 Temmuz 2025 tarihinden bu yana, defterlerini elektronik ortamda tutan şirket sayısının 18 bini aştığı ifade edildi.

Fiziki defterlerin yol açtığı operasyonel maliyetleri ve güvenlik risklerini ortadan kaldırmayı amaçlayan ETDS'nin, kullanıcı görüşleri doğrultusunda sürekli geliştirildiği ve sistemin kullanıcı dostu özelliklerinin artırıldığı vurgulandı. ETDS'ye ilişkin tüm uygulama esasları ve yardımcı dokümanlara etds.ticaret.gov.tr adresi üzerinden erişilebileceği bildirildi.