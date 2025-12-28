Bunlar da ilginizi çekebilir

Belediye Başkanı Rasim Arı, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde sinema filmi etkinliğine gösterilen ilgiden büyük mutluluk duyduğunu belirterek, şehirde etkinlik takvimine göre belirli aralıklarla farklı filmlerin gösterimlerinin devam edeceğini söyledi.

Sinema filmi gösterimi için gelen vatandaşlara, Ceyda Kasabalı, Fırat Albayram, Çağan Efe Ak ve Ecrin Su Çoban'ın rol aldığı 'Kardeş Takımı 2' adli film gösterildi.

NEVŞEHİR (İGFA) - Nevşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen sinema etkinliği öncesinde vatandaşlara gazoz ve patlamış mısır ikramında bulunuldu.

Nevşehir Belediyesi tarafından sinema akşamı etkinliği kapsamında vatandaşlar 'Kardeş Takımı 2' filmini izledi.

