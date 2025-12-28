Kayseri Melikgazi Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı sosyal tesis sorumlularına ve Müdürlük personeline 'Protokol Kuralları ve Adab-ı Muaşeret' konulu eğitim verildi.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Melikgazi Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğünce düzenlenen eğitim programında 'imaj, nezaket, görgü, giyim adabı, yemek adabı, iletişim, hitaplar ve tanışma, davranış, yönetimde protokol kuralları, telefon adabı' konuları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni İbrahim Doğanyiğit tarafından verilen eğitim Melikgazi Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşti.

Melikgazi Belediyesi personellerine yönelik verilen önemli eğitimlerin devam edeceğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 'Melikgazi Belediyesi personellerimize yönelik, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz tarafından 'Protokol Kuralları ve Adab-ı Muaşeret' konulu bir eğitim düzenlendi. Mesai arkadaşlarımızın hizmet kalitemizin artması noktasında her alanda yetkin, bilgili, donanımlı, nezaketli olması çok önemli. Bu kapsamda bünyemizde birbirinden farklı alanlarda eğitimler gerçekleştiriyoruz. Değerler eğitimi ve protokol kuralları, gerek hayatın içinde gerek iş yerinde uyulması gereken önemli kuralları kapsıyor. Emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.' dedi