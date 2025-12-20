Bursa'da Osmangazi Belediyesi, farklı şehirlerden Bursa'ya gelen öğrenciler için hayata geçirdiği gastronomi turlarıyla, kentin dünyaca ünlü mutfak mirasını tanıtıyor.

BURSA (İGFA) - Bursa'nın ulusal ve uluslararası ölçekte bilinirliğini artırmayı amaçlayan Osmangazi Belediyesi, kültürel çalışmalara verdiği önemle birlikte şehrin önemli yapı taşlarından olan gastronomiyi ön plana çıkaran projelerini sürdürüyor.

Bu kapsamda harekete geçen Osmangazi Belediyesi, Bursa Uludağ Üniversitesi öğrencileri için kentin lezzet duraklarına yönelik tur düzenledi. Tarihi Abdal Meydanı'nda tahinli pide ve cevizli lokum ikramıyla başlayan etkinlikte öğrenciler, Kayhan Çarşısı'nda kentin sembollerinden biri haline gelen cantık ve süt helvasının tadına baktı. Kozahan'daki Türk kahvesiyle sonlanan gastronomi turunda Bursa'nın tarihi ve kentin geçmişten günümüze yaşadığı süreçler hakkında da bilgiler verildi.

Bursa'nın asırlık lezzetlerini ilk kez deneyimleyen öğrenciler, kentin yöresel tatlarına hayran kaldıklarını ifade etti.

'SÜT HELVASI BURAYA ÖZGÜ OLDUĞUNU HİSSETTİREN BİR TATLI'

Bursa'ya üniversite eğitimi dolayısıyla gelen İranlı öğrenci Tara Rakhshan, tahinli pide ve cevizli lokumu çok beğendiğini dile getirerek, 'Hiç bilmiyordum, ilk kez yedim. Çok güzeldi' şeklinde konuştu.

Gastronomisiyle öne çıkan şehirlerden biri olan Gaziantep'ten geldiğini belirten bir diğer öğrenci Ali Emre Şahin de, ilk defa cantık yediğini ve beğendiğini vurgulayarak, 'Bursa, gastronomi konusunda gayet ileri' sözlerini kullandı.

Bir başka öğrenci Orçun Eren Dengiz de, süt helvası deneyimini paylaşarak, 'Daha önce yediğim tatlıların hiçbirine benzemiyor. Gerçekten buraya özgü olduğunu hissettiren bir tatlı, herkese denemesini tavsiye ediyorum' yorumunu yaptı.

Lezzet turu boyunca şef Mert Kahveci ise Osmanlı mutfağından başlayıp günümüze uzanan tahinli pide, cevizli lokum, cantık ve süt helvasına ilişkin tarihsel bilgileri aktararak, kentin mutfağında ne denli önemli bir yer edindiklerini öğrencilere anlattı.