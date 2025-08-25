İzmir Narlıdere Belediyesi tarafından düzenlenen ve 16 hafta sürecek olan Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı (KİHEP) başvuruları 1 Eylül’de başlıyorİZMİR (İGFA) - İzmir Narlıdere Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde, Av. Ferda Demirbaş tarafından, Narlıdere AKM’de verilecek eğitimleri tamamlayanlara sertifika da verilecek. KİHEP’e katılmak isteyen vatandaşların, başvurularını 1 Eylül itibarıyla Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne yapmaları ya da 0232 239 73 00 numaralı telefonu aramaları gerekiyor.

KİHEP NEDİR?

KİHEP, ulusal ve uluslararası düzeylerde yasal olarak tanınmış çeşitli hak alanlarını, kadının insan hakları çerçevesinde ele alırken, kadınların yerelde örgütlenmesi ve toplumsal dönüşüm için harekete geçebilmelerine odaklanır. Program, aynı zamanda yasal okur-yazarlık konusunda farkındalık yaratmayı, kadınların kendi kendini güçlendirmesine destek olmayı ve hem grup üyeleri hem de ülkedeki diğer KİHEP grup katılımcıları arasında dayanışmayı geliştirmeyi hedefler.

Eğitim programının başlıkları arasında; Kadının İnsan Hakları, Anayasal ve Medeni Haklar, Kadına Karşı Şiddet ve Aile İçi Şiddet, Şiddete Karşı Stratejiler, Kadının Ekonomik Hakları, Toplumsal Cinsiyet Rollerine Duyarlı Çocuk Eğitimi ve Çocuk Hakları, Kadın ve Cinsellik gibi konular yer alıyor.