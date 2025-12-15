SASKİ, suyun korunmasına yönelik gerçekleştirdiği farkındalık eğitimlerine devam ediyor. Bu kapsamda Şehit Halil Ülgeç ve Kızılcıkorman İlkokulu öğrencileri, verilen eğitimler sonrasında suyun korunması ve tasarruflu kullanılması konusunda örnek birer Su Müfettişi oldular.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir bir gelecek için eğitim faaliyetlerini şehrin dört bir yanında sürdürüyor.

Gelecek nesillere su bilincini aktarmak amacıyla yürütülen'Su Müfettişi' eğitimleriAkyazı Şehit Halil Ülgeç İlkokulu ve Kızılcıkorman İlkokulu'nda devam etti. Program sonunda öğrenciler, suyu koruma misyonunu üstlenen birer Su Müfettişi oldu.

Teorik bilgilerin yanı sıra eğlenceli aktivitelerle renklenen eğitimde, öğrencilerin konuyu daha iyi kavraması sağlandı. Su Müfettişi unvanını alan minikler, suyla oyun oynanmaması, kanalizasyonlara çöp atılmaması ve israfın engellenmesi konularında çevrelerini uyarma görevini üstlendi.

Kurum yapılan açıklamada, 'Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın su kullanımı konusunda bilinçlenmesi, sürdürülebilir bir gelecek için hayati önem taşıyor. Akyazı'da gerçekleştirdiğimiz eğitimlerle minik öğrencilerimize hem suyu sevdirdikhem de onu korumanın yollarını öğrettik. Su kaynaklarımızın değerini bilen nesiller yetiştirmek için okullardaki bilinçlendirme faaliyetlerimiz hız kesmeden devam edecek' ifadelerine yer verildi.