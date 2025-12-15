Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve lise öğrencilerini teknolojik gelişmelerle buluşturmayı hedefleyen 'Geleceğe Yapay Zeka ile Hazırlan' programı, Bursa İnovasyon Merkezi'nde gerçekleştirildi.

BURSA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı liderliğinde yürütülen Genç Ar-Ge Faaliyetleri çatısı altındaki 'Genç Ar-Ge İnovatif Düşünce Akademisi' kapsamında hayata geçirilen etkinlik, 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' vizyonu doğrultusunda gençlerin girişimcilik ve inovasyon becerilerini geliştirmeyi hedefliyor. Yaklaşık 120 lise öğrencisi ve 30 danışman öğretmenin katılımıyla düzenlenen programda; öğrencilerin yapay zeka alanındaki farkındalıklarını artırmak, kariyer planlamalarına destek olmak ve bu teknolojiyi etik değerler çerçevesinde kullanmalarını teşvik etmek amaçlandı.

'GENÇLER, BU DÖNÜŞÜMÜN ÖNCÜSÜ OLMALI'

Programın açılış konuşmasını yapan Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer, teknolojinin baş döndürücü bir hızla geliştiğine dikkat çekti. Yapay zekânın artık sadece bilim kurgu konusu olmadığını belirterek, 'Yapay zekâ; hayatımızın her alanına nüfuz eden, meslekleri dönüştüren, üretim biçimlerini değiştiren bir gerçeklik. Bizler, eğitimi yöneten kurumlar olarak bu değişimi yakından takip etmekle kalmıyor; gençlerimizin bu dönüşümün öncüsü olması için çalışıyoruz' dedi.

Konuşmasında öğrencilere duyulan güvenin altını çizen Çokgezer, 'Sizler, Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek beyinlerİsiniz. Yapay zekâ teknolojilerini yalnızca tüketen değil, geliştiren; dünyaya yeni çözümler sunan bireyler olacağınıza inancımız tam. Yeter ki siz araştırmaktan, soru sormaktan ve üretmekten vazgeçmeyin' ifadelerini kullandı.

UZMAN İSİMLERDEN YAPAY ZEKA VİZYONU

Programda alanında uzman isimler, bilgi ve tecrübelerini gençlerle paylaştı. Uludağ Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murtaza Cicioğlu, 'Gençler Yapay Zekâya Nasıl Hazırlanmalı?' başlıklı sunumuyla akademik ve teknik altyapının önemine değindi. İş dünyasındaki dönüşüm ise Deepify Kurucu Ortağı Mahmut Akyol tarafından 'İş Dünyasında Yapay Zekâ Devrimi ve Girişimcilik Yolculuğu' başlığı altında ele alındı.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği programın ikinci bölümünde; Teracity Yazılım Teknolojileri A.Ş. Yapay Zekâ Birimi Yönetici Yardımcısı Özlem Hakdağlı, 'Makine Öğrenir, Geleceği Sen Tasarlarsın' sunumuyla genç zihinlerin potansiyeline dikkat çekti. Etkinliğin son oturumunda ise Hybrid Akademi Kurucusu Harun Seyhan, yapay zeka ile içerik üretimi süreçlerini ve etik kullanım prensiplerini katılımcılara aktardı. Program, konuşmacılara katkılarından dolayı plaket takdim edilmesi ve günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.