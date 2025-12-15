Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, haftanın ilk mesaisine eğitimin kalbinde başladı. Vali Sözer, Merkez Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi'nde düzenlenen İstiklal Marşı törenine katılarak öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'te Merkez Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi'nde düzenlenen İstiklal Marşı törenne katılan Vali Faik Oktay Sözer, okulun sınıflarını tek tek ziyaret ederek, öğrencilerle samimi ve içten sohbetler gerçekleştirdi.

Gençlerin hedeflerini, hayallerini ve geleceğe dair beklentilerini dikkatle dinleyen Vali Sözer, öğrencilere her zaman yanlarında olduklarını hissettiren yakın ilgisiyle takdir topladı. Öğrencilerin sorularını içtenlikle yanıtlayan Sözer, başarıya giden yolda azim, disiplin ve inancın önemine vurgu yaptı.

Öğretmenler odasında eğitimcilerle de bir araya gelen Vali Sözer, okulun akademik durumu ve eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Öğretmenlerin görüş ve önerilerini dinleyen Sözer, eğitimin güçlü bir iş birliğiyle daha ileri taşınacağını ifade etti. Fen liselerinin, akademik başarıları ve yetiştirdiği nitelikli bireylerle ülkenin geleceğinde çok önemli bir rol üstlendiğini belirten Vali Sözer, 'Bu okullarda yetişen gençler, yarının bilim insanları, yöneticileri ve ülkemizi ileriye taşıyacak değerleridir' dedi.

Ziyaretin sonunda öğrencilere ve öğretmenlere başarı dileklerini ileten Vali Sözer'in, gençlere gösterdiği sıcak ve içten yaklaşım, okulda memnuniyetle karşılandı.