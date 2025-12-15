Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Güneydoğu Asya Matematik Olimpiyatları ve FERMAT Matematik Olimpiyatlarının Ulusal Turu'nda 3 altın madalya kazanan Halıdere İlkokulu öğrencisi Sarp Arel Güvenç'i makamında ağırlayarak tebrik etti.

KOCAELİ (İGFA) - Gölcük ilçesinin Halıdere İlkokulu öğrencisi Sarp Arel Güvenç, uluslararası ve ulusal çapta düzenlenen matematik olimpiyatlarında kazandığı üstün başarılarla Türkiye'nin ve Kocaeli'nin gururu oldu.

Genç yetenek, Güneydoğu Asya Matematik Olimpiyatları (SEAMO) ve FERMAT Matematik Olimpiyatları'nın Ulusal Turu'nda toplamda 3 altın madalya kazanarak adından söz ettirdi. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, kazandığı başarılar ile ilçenin gururu olan Güvenç ve ailesini makamında ağırlayarak tebrik etti.

Güvenç'in kazandığı başarıdan övgü ile söz eden Başkan Sezer, 'Güneydoğu Asya Matematik Olimpiyatları ve FERMAT Matematik Olimpiyatlarının Ulusal Turu'nda kazandığı 3 altın madalya ile Türkiye'nin ve ilçemiz Gölcük'ün gurur kaynağı olan Halıdere İlkokulu öğrencisi Sarp Arel Güvenç'i belediyemizde misafir etmekten büyük mutluluk duyduk. Bu büyük başarıda emeği geçen kıymetli ailesini ve öğretmenlerini gönülden tebrik ediyorum. Sarp Arel'in azim ve yeteneği ile daha nice başarıya imza atacağına yürekten inanıyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum' dedi.

Sarp Arel Güvenç, ailesi ve öğretmenleri, verilen destek ve gösterilen ilgi için Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve ekibine teşekkür etti.