Millî Eğitim ile Tarım bakanlıklarının 'Köklerden Geleceğe Nefes İş Birliği Protokolü' Ankara'da başladı. Protokol, tüm okullarda ağaçlandırma çalışmasını içerirken, her yıl 500 milyon fidan dikiliyor ve öğrencilere doğa bilinci aşılandı.

ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan 'Köklerden Geleceğe Nefes İş Birliği Protokolü' kapsamında, Ankara genelindeki tüm okul bahçelerinde ağaçlandırma çalışması başlatıldı.

Protokolün Ankara'daki uygulama süreci, düzenlenen programla kamuoyuna tanıtıldı. Programa Millî Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürü Ömür Fatih Karakullukçu ile Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey katıldı. Açılış programı Keçiören Sosyal Bilimler Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Programda konuşan Destek Hizmetleri Genel Müdürü Karakullukçu, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin çevreye duyarlı, sorumluluk sahibi, doğayla temas eden ve sürdürülebilir yaşam bilincine sahip bireyler yetiştirmeyi hedeflediğini vurgulayarak imzalanan protokolün model ile tam bir uyum içerisinde olduğunu ifade etti. Karakullukçu, 'Bakanlarımızın riyasetinde yürütülen bu güçlü iş birliğinin karşılığında, ülkemize milyonlarca orman gönüllüsü yetiştirmeyi taahhüt ediyoruz.' dedi.

Öğrencilere seslenen Karakullukçu, okul bahçelerine fidan dikmek isteyen her öğrencinin taleplerinin karşılanacağını belirterek, 'Okula başlarken her çocuğumuzun kendi adını taşıyan bir ağacının olmasını istiyoruz. Okul bittiğinde de inşallah o ağacı ziyaret edersiniz.' ifadelerini kullandı.

'HER YIL 500 MİLYON FİDANI TOPRAKLA BULUŞTURUYORUZ'

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey de konuşmasında, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı mücadelede ağaçlandırma çalışmalarının önemine dikkat çekti. Türkiye'nin, orman varlığını artıran ülkeler arasında dünyada dördüncü, Avrupa'da ise ilk sırada yer aldığını belirten Karacabey, her yıl yaklaşık 500 milyon fidanın toprakla buluşturulduğunu ifade etti. Karacabey, 'Ankara'daki 320 okulun bahçesinde fidan dikim çalışmalarını gerçekleştirdik. Kalan tüm okulları da fidanlarla buluşturacağız. Siz ne kadar fidan isterseniz, o kadar fidan göndereceğiz.' diye konuştu.

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre programın ikinci bölümünde ise heyet, Gümüşdere Anaokulunda düzenlenen doğa temalı atölyeleri ziyaret etti. Öğrenciler 'kukla gösterileri, tohum ve bitki tanıma çalışmaları, ağaç yaşını öğrenmeye yönelik etkinlikler, 'böcek oteli' gibi ekosistem farkındalığı kazandıran tasarım atölyeleri ve doğa materyalleriyle gerçekleştirilen yaratıcı uygulamalarla doğayı eğlenceli ve öğretici bir atmosferde deneyimledi. Atölyeler, çocukların merak duygusunu beslerken çevreye yönelik farkındalıklarının erken yaşta kalıcı hâle gelmesine katkı sundu.

Program kapsamında Genel Müdürler, orman gönüllüsü öğrencilerle birlikte okul bahçesinde fidan dikimi gerçekleştirdi. Toprakla buluşturulan çam fidanlarına öğrenciler tarafından can suyu verildi. Etkinlik sonunda öğrencilere çevre temalı, eğitici ve motive edici hediyeler takdim edildi.