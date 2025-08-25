Genç kadınların üniversite yaşamlarında güvenli ve modern barınma olanaklarına erişimini destekleyen Türk Eğitim Vakfı (TEV), 2025–2026 akademik döneminde Ankara ve İzmir’de açacağı iki yeni yurtla birlikte kız öğrenci yurdu sayısını 5'e yükseltirken yeni döneme ilişkin yurt kayıtları başlattı.İSTANBUL (İGFA) - Türk Eğitim Vakfı (TEV), yükseköğrenim gören kız öğrencilerin barınma ihtiyacına güvenli, kapsayıcı ve sürdürülebilir çözümler sunmak amacıyla yurt desteklerini istikrarlı biçimde artırıyor.

2025–2026 akademik döneminde Ankara ve İzmir’de hizmete girecek yeni yurtlarla birlikte, TEV’in yükseköğrenim kız öğrenci yurdu sayısı 5'e ulaştı.

Bu dönem üç şehirde Yükseköğrenim Kız Öğrencilerinin güvenli barınma imkânı sunan yurtlarıyla hizmet verecek olan TEV, İzmir’de hâlihazırda faaliyet gösteren Cumhuriyet Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu’na ek olarak Hamdiye Yıldırım Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu da bu yıl öğrenci kabul etmeye başlayacak. Ankara’da ise Sedef Ölçer Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu’nun yanı sıra Yenimahalle Beştepe Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu ilk kez kapılarını açacak.

TEV’in kız öğrenci yurtları arasında yer alan bir diğer önemli merkez ise Trabzon’daki TEV Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu.

TEV’in yükseköğrenim kız öğrenci yurtlarında konaklamak isteyen öğrenciler ücretli, indirimli ve burslu olarak barınmaktadır.

Ücretli barınmak isteyen öğrenciler yıl boyunca, burslu ve indirimli olarak barınmak isteyen öğrenciler ise 2025–2026 akademik yılı için 18 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında burs.obigenc.com adresi üzerinden başvurularını yapabilirler.