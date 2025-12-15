Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, personelin mesleki gelişimini desteklemek amacıyla hizmet içi eğitim programlarını sürdürüyor.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Bu kapsamda, Emekli Sayıştay Uzman Denetçisi ve Kamu İhale Kurulu eski Üyesi Yaşar Gök tarafından belediye personeline yönelik eğitim verildi.

Bugün başlayan ve iki gün sürecek olan eğitim programı, Taşbaşı Kültür Merkezi Kırmızı Salon'da gerçekleştiriliyor. Eğitimde Yaşar Gök tarafından 'Yapım İşleri Sözleşme ve Hakediş Uygulamaları' konusu ele alındı. Katılımcılara yapım işleri süreçlerinde karşılaşılan uygulamalar, mevzuat hükümleri ve dikkat edilmesi gereken hususlar detaylı şekilde aktarıldı.

Yoğun katılımla gerçekleşen eğitime Eskişehir Büyükşehir Belediyesi daire başkanları, şube müdürleri ve ilgili personel katıldı. Eğitim programının, belediye hizmetlerinin daha etkin ve mevzuata uygun şekilde yürütülmesine katkı sağlaması hedefleniyor.