Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü öğrencileri, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kumkısık Entegre Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi'ni ziyaret ederek atık yönetimi ve çevresel sürdürülebilirlik konularında kapsamlı bilgiler aldı.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi tarafından gerçekleştirilen teknik gezi, öğrencilerin teorik bilgilerini sahada gözlemlemelerine imkan sağladı.

Ziyarette uzmanlar, öğrencilere atık yönetiminin tüm aşamalarını ayrıntılı şekilde anlattı. Program kapsamında öğrenciler, sağlık kuruluşlarından gelen tıbbi atıkların güvenli toplama, taşınma ve sterilizasyon süreçlerini, evsel atıkların sınıflandırılması, ayrıştırılması ve geri dönüşüme kazandırılma yöntemlerini ve düzenli depolama sahasında oluşan metan gazının toplanarak elektrik enerjisine dönüştürülmesini sağlayan sistemi yerinde inceleme fırsatı buldu.

Öğrenciler ayrıca tesisin laboratuvar, ayrıştırma hatları, tıbbi atık sterilizasyon ünitesi ve biyogazdan enerji üretim merkezini gezerek çevre yönetiminin teknik altyapısına ilişkin detaylı sunumlar dinledi.