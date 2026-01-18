Kayseri genelinde yoğun kar yağışının başlamasıyla birlikte Melikgazi Belediyesi ekipleri ulaşımın aksamaması, vatandaşın mağdur olmaması adına 58 mahallede yollarda ve kaldırımlarda kar küreme, temizleme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştiriyor.

KAYSERİ (İGFA) - Eskişehir Bağları Osmanlı, Danişmentgazi, Selçuklu Mahallelerinde gerçekleştirilen karla mücadele çalışmalarına katılan Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, vatandaşlara dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarıda bulunurken, Melikgazi Belediyesi ekiplerinin 7/24 çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

Sahada gerçekleştirilen hummalı çalışmalar esnasında açıklamada bulunan Başkan Palancıoğlu şunları ifade etti:

' İyi hafta sonları diliyorum. Cumartesi sabahı gayet güzel bir kar yağışı oldu. Okullar tatil, evlatlarımız bu tatilde kartopu oynasınlar, kardan adam yapsınlar, karın zevkini ailecek çıkarsınlar. Bizler de kar yağışının başlamasıyla birlikte geceden beri kar temizliği çalışması yapıyoruz. Tüm ekibimiz sahada, ben de bizzat başlarındayım. Cenab-ı Allah kaza bela vermesin. Kar yağışı su kaynaklarımız için, tarım için büyük bir nimet. Elimizden geldiğince ana yollar, yokuş alanlar başta olmak üzere tüm alanlarda kar küreme çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tüm mesai arkadaşlarıma özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum.'

Başkan Palancıoğlu, vatandaşların ulaşımda sorun yaşamaları durumunda 0530 253 91 91 ve 0352 252 13 33 numaralı Melikgazi Belediyesi Whatsapp ihbar hatlarından 7/24 ulaşabileceklerini belirtti.