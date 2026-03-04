Sakarya Büyükşehir Belediyesi, bu yıl Ramazan ayında 30 gün boyunca toplamda 90 bin kişilik iftar yemeğini kendi kazanlarında pişirerek, 11 ayın sultanının rahmetini ve bereketini, iftar çadırı ile şehrin dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, mübarek Ramazan ayında paylaşmanın, kaynaşmanın, kardeşliğin ruhunu yaşatmak ve 11 ayın sultanıyla birlikte gelen rahmeti şehrin dört bir yanına ulaştırmak için çalışıyor.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Ramazan'ın ilk iftarından bu yana şehrin dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine sıcak iftar yemeği ulaştırmak için faaliyetlerini yoğunlaştırdı.

Bu kapsamda şehirde vatandaşlar için hazırlanan iftar yemeği Aşevi'ndeki dev kazanlarda pişiyor, paketleniyor, hazırlanıyor ve buradan yola çıkıyor.

Her gün çeşit çeşit sıcak aş, usta ellerde özenle hazırlanarak Adapazarı merkezi ile şehrin dört bir yanındakiiftar sofralarına ulaştırılıyor.

Ayrıca, şehrin bir geleneği haline dönüşen Büyükşehir Kampüs İftar Çadırı'nda her gün farklı renklerden, ülkelerden, milletlerden binlerce yerli ve yabancı öğrenci Ramazan'ın bereketini birlikte yaşıyor.

LEZZETİ VE SAMİMİYETİ PAYLAŞIYORLAR

Oruçlarını aynı sofrada, gönül gönüle vererek Ramazan'ın samimi muhabbetinde açan binlerce öğrenci, bu yıl da lezzeti ve samimiyeti aynı noktada hissediyor. Büyükşehir'in kazanlarında 30 gün boyunca toplamda 90 bin kişilik iftar yemeği pişiyor. Bu yemekler, tespit edilen adreslerin kapısına kadar iftar saatinden önce ulaşıyor.

Bu çalışma, Başkan Yusuf Alemdar'ın 'Ramazan'da yüreğine dokunmadığımız hiçbir mazlum kalmayacak' talimatıyla, büyük bir hassasiyetle yürütülüyor.