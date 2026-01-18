Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Adıyaman'a gelerek il merkezi ve ilçelerde vatandaşlarla bir araya geldi. Samimi tavırları ve halkla iç içe ziyaretleriyle gönüllere dokunan Bakan Yardımcısı Aydın, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı.

ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman'da İl ve ilçe ziyaretleri kapsamında sokakta, esnaf ziyaretlerinde ve vatandaş buluşmalarında hemşehrileriyle birebir görüşen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, vatandaşların mutluluklarını gizleyemediği anlara sahne oldu.

Vatandaşlar, Aydın'a sorunlarını doğrudan iletme fırsatı bulurken, iletilen birçok talep yerinde çözüme kavuşturuldu.

Özellikle sosyal güvenlik, çalışma hayatı ve istihdam konularında dile getirilen sorunları tek tek dinleyen Bakan Yardımcısı Aydın, ilgili kurumlara gerekli talimatları verdi. Sorunların sahada tespit edilmesinin çözüm sürecini hızlandırdığını belirtti.

Esnaf ziyaretlerinde de bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, iş yerlerini gezerek hayırlı kazançlar diledi. Vatandaşlar ise Aydın'ın her zaman ulaşılabilir olmasından ve çözüm odaklı yaklaşımından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Ziyaret sonunda konuşan Bakan Yardımcısı Aydın, 'Hemşehrilerimizle bir arada olmak, onların taleplerini yerinde dinlemek bizim için çok kıymetli. Devletimizin imkânlarını vatandaşlarımız için seferber etmeye devam edeceğiz' dedi.