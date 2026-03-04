Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında ÜÇGE Fabrikası'nda düzenlediği atölye çalışmasıyla kadın çalışanların sahip oldukları haklara dikkat çekildi.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Aile, Kadın ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü, fabrikalarda çalışan kadınların bireysel deneyimlerini görünür kılmak ve kolektif bir anlatıya dönüştürerek sanatsal üretim yoluyla ifade etmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirdiği 'Kolektif İz Projesi'ni tüm hızıyla sürdürüyor.

Proje kapsamında, ÜÇGE fabrikasında çalışan kadınların katılımıyla 'Hak Çemberi Atölyesi' düzenlendi. Atölyede 'eşit işe, eşit ücret' ilkesi, güvenceli çalışma hakkı, ev içi emeğin ve bakım sorumluluklarının görünmezliği gibi başlıklar ele alındı. Yaratıcı drama teknikleri, rol alma ve bedensel ifade yöntemleriyle desteklenen atölye sürecinde katılımcılar, kendi yaşam deneyimlerinden yola çıkarak ekonomik hakları tartışma imkânı buldu.

Atölyelerde ayrıca, 1911 yılında yaşanan ve kadın işçilerin emek mücadelesinin sembollerinden biri haline gelen Triangle Gömlek Fabrikası yangını hatırlatılarak 8 Mart'ın tarihsel arka planına dikkat çekildi. Kadın çalışanlar, atölye sonunda ekonomik haklar ve eşitlik temalarına ilişkin duygu ve düşüncelerini söz, simge ve görsellerle ifade ederek kolektif bir sanatsal üretim ortaya koydu. Ortaya çıkan eserler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde etkinlik alanlarında ve belediyenin uygun kamusal mekânlarında sergilenecek.