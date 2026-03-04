Muğla Büyükşehir Belediyesi, Deprem Haftası kapsamında Menteşe'de düzenlediği etkinlikle arama kurtarma ekiplerini ve afet müdahale araçlarını vatandaşlarla buluşturdu. Başkan Ahmet Aras, 'Daha dirençli bir Muğla için çalışıyoruz' dedi.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla Menteşe Sınırsızlık Meydanı'nda kapsamlı bir afet farkındalığı etkinliği gerçekleştirdi.

Etkinlikte Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Arama Kurtarma, Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma ekipleri ile Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) bünyesindeki araç ve ekipmanlar tanıtıldı.

Vatandaşlara, olası afet ve acil durumlarda kullanılan teknik donanımlar hakkında bilgi verilirken, ekipler müdahale süreçlerini uygulamalı olarak anlattı. Organizasyona çeşitli sivil toplum kuruluşları ile 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri de katılarak afet anında kurumlar arası koordinasyonun önemine dikkat çekti.

'AFETLERE HAZIRLIK BİLİNCİ OLUŞTURUYORUZ'

SAR Arama Kurtarma Muğla Temsilcisi Mert Başarır, etkinliğin amacının halkı bilgilendirmek ve afetlere karşı hazırlık konusunda farkındalık oluşturmak olduğunu belirterek, her türlü afete karşı donanımlı ve koordineli şekilde görev yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Kamil Hakan Can ise yalnızca afet anındaki müdahale kapasitesini değil, afet öncesi hazırlık süreçlerini de güçlendirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Türkiye'nin deprem gerçeğiyle yaşayan bir ülke olduğuna dikkat çekerek, 'Afetlere karşı bilinçli, hazırlıklı ve dayanışma içinde olmak zorundayız. Sadece afet anında değil, afet öncesinde de gerekli tüm hazırlıkları yapıyoruz' dedi. Aras, düzenlenen etkinliklerle ekiplerin gücünü ve koordinasyon kabiliyetini vatandaşlarla paylaştıklarını belirterek, daha bilinçli ve dirençli bir Muğla için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.