Muğla Büyükşehir Belediyesi, 13 ilçede 91 mezarlık alanını kapsayan yapım, bakım ve düzenleme çalışmalarıyla mezarlıkları daha güvenli ve modern hale getiriyor. Çalışmaların başladığı Datça'da 64 dönümlük yeni mezarlık alanı uzun yıllar ihtiyaca cevap verecek.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki mezarlık alanlarının fiziki koşullarını iyileştirmek amacıyla kapsamlı bir projeyi hayata geçirdi. Proje kapsamında, Muğla'nın 13 ilçesinde toplam 91 mezarlık alanında yapım, bakım, onarım ve çevre düzenleme çalışmaları yürütülüyor. Çalışmalarla mezarlıkların daha düzenli, güvenli ve ziyaret edilebilir hale getirilmesi hedefleniyor.

Projede öne çıkan ilçelerden biri olan Datça'da, 64 dönümlük Datça Mezarlığı'nda betonarme perde duvar, beton kilit parke ve panel çit imalatlarına başlandı. Yapılan çalışmalarla mezarlık alanının altyapısı güçlendirilirken, vatandaşlar için daha düzenli bir çevre oluşturuluyor.

Datça Mahallesi Muhtarı Rıdvan Çevik, İskele Mezarlığı'nın dolması nedeniyle yeni mezarlık alanına ihtiyaç duyulduğunu belirterek, '64 dönümlük yeni mezarlık Datça'nın uzun yıllar ihtiyacını karşılayacak. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'a destekleri için teşekkür ediyoruz' dedi.

Datça Belediye Başkanı Aytaç Kurt ise mezarlık sorununun yaklaşık 1,5 yıldır ilçenin en önemli problemlerinden biri olduğunu vurgulayarak, 'Alan tahsisinin ardından Büyükşehir Belediyemizle birlikte hızlıca çalışmalara başladık. Merkez mezarlığımız dolmuş durumda, yeni alan Datça için kalıcı bir çözüm olacak' ifadelerini kullandı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da mezarlıkların manevi değerine dikkat çekerek, '2025-2026 sürecinde 13 ilçemizde 91 mezarlık alanında yapım, bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Datça'da hayata geçirilen yeni mezarlık alanı, ilçemizin uzun yıllardır süren ihtiyacına kalıcı bir çözüm sunuyor. Muğla'nın her noktasında vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz' dedi.