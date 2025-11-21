Muğla Milas Belediyesi ekipleri geniş bir coğrafyaya sahip olan ilçemizde yoğun çalışmalarını sürdürüyor.

MİLAS BELEDİYESİ EKİPLERİ KIRSAL VE MERKEZ MAHALLELERDEKİ FAALİYETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

MUĞLA (İGFA) - İlçe merkezi ve kırsal mahalle ayrımı yapmaksızın yoğun faaliyetlerin gerçekleştiği alanlarda ekipler parke kaplama, koruge boru ile yağmur suyu hattı döşemesi, çocuk oyun grubu kurulumu çalışmalarını tamamlayarak vatandaşların kullanımına sundu. Hurdacılar Çarşısında ise betonarme duvar örme faaliyetleri sürüyor.

BAŞKAN TOPUZ İŞLERİN İLERLEYİŞİNİ YERİNDE TAKİP EDİYOR

Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz'un mahalle ziyaretlerinde tespit ettiği çalışma yapılması gereken alanlar, muhtar ve vatandaşların talepleri doğrultusunda faaliyetlerini gerçekleştiren ekipler mahallelerde yoğun mesai yapıyor. Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, çalışma yapılan alanları sık sık ziyaret ederek işlerin ilerleyişini yerinde takip ediyor.

FARKLI MAHALLELERDE ÇALIŞMALAR VATANDAŞLARIN KULLANIMINA SUNULDU

Planlanan programlar dahilinde çalışmalarını gerçekleştiren ekipler ilçe merkezi, Dibekdere, Etrenli, Gölyaka ve İçme Mahallelerinde çalışmalarını tamamladı.

Mahallelerimizin yaşam kalitesini artırmak ve güçlendirmek adına çalışmalarımıza hız kesmeden devam eden Milas Belediyesi; Dibekdere Mahallesi okul bahçesinde 900 m² kilit parke, 100 m çim bordür, engelli rampası ve voleybol direk ankraj betonlama, Etrenli Mahallesi'nde 400 m² kilit parke kaplama, mezarlık yoluna 25 m 400'lük koruge boru ile yağmur suyu hattı döşemesi, Gölyaka Mahallesi 160 m² kilit parke kaplama ve İçme Mahallesi'ne ise çocuk oyun grubu kurulumu gerçekleştirdi.

İlçe merkezinde de hummalı çalışmalar gerçekleştiren ekipler Hurdacılar Çarşısı'nda betonarme duvar örme faaliyetlerini sürdürüyor.

Milas'ın farklı mahallelerinde yoğun çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz ' İlçe merkezi, Dibekdere, Etrenli, Gölyaka ve İçme Mahallelerinde ziyaretlerimizde gördüğümüz çalışma yapılması gereken alanlar, muhtar ve vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda ekiplerimiz yoğun mesai yaparak parke kaplama, koruge boru ile yağmur suyu hattı döşemesi ve çocuk oyun grubu kurulumu çalışmalarını tamamladı.

Hurdacılar Çarşısı'nda ise betonarme duvar örme faaliyetlerimiz devam ediyor. Milas'ımız için hizmetlerimiz artarak devam edecek. Çalışmalarımızın vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum' dedi.