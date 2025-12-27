İZMİR (İGFA) - İzmir Çiğli'nin Güzeltepe Mahallesi 8423 Sokak'ta inşa edilen park, uzun yıllardır hissedilen sosyal alan ihtiyacını karşılayarak mahalle sakinlerine nefes alacakları modern bir buluşma noktası kazandırdı. Modern oyun grupları, kauçuk zemin, geniş yeşil alanlar ve kafesiyle mahalle sakinlerine nefes alacakları yeni bir yaşam alanı sunuyor. Açılışa; Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclis Üyesi ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel, Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, İl başkan Yardımcıları, Karşıyaka Belediye Başkanı B. Yıldız Ünsal, Cumhuriyet Halk Partisi Çiğli İlçe Başkanı Erkan Akar ve yönetimi, ilçe kadın ve gençlik kolları, Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanları, meclis üyeleri, belediye bürokratları, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Yücel'den Açılışta Mesaj Seli

Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclis Üyesi ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel, Güzeltepe Mahallesi'nde hizmete açılan Uğur Mumcu Parkı'nın açılışında yaptığı konuşmada, 'Çiğli Belediye Başkanımızın ve ekibinin bu mahalleye kazandırdığı güzel parkta sizlerle bir arada olmaktan dolayı çok mutluyum. Burada çocuklarımız oynayacak, ailelerimiz güzel zamanlar geçirecek. 'Ben Atatürkçüyüm, ben cumhuriyetçiyim, ben laikim, ben antiemperyalistim, ben tam bağımsız Türkiye'den yanayım yobazların ve hırsızların düşmanıyım' diyen Uğur Mumcu'yu saygıyla, rahmetle ve minnetle bir kez daha anıyorum' ifadelerini kullandı.