Yeniden Refah Partisi Sarıyer İlçe Başkanı Adem Mat, 2026 yılı için açıklanan asgari ücrete ilişkin yazılı bir açıklama yaparak, belirlenen rakamın artan hayat pahalılığı karşısında çalışanları korumaktan uzak olduğunu ifade etti. Mat, mevcut ücret politikasının geçim gerçekleriyle örtüşmediğini vurguladı.

Açıklamasında asgari ücretin yalnızca bir maaş düzenlemesi değil, milyonlarca ailenin yaşam standardını belirleyen temel bir unsur olduğuna dikkat çeken Mat, “Bugün açıklanan asgari ücret, yüksek enflasyon ve hızla artan temel harcamalar karşısında çalışanlara nefes aldırmamaktadır. Bu tablo, dar gelirliyi daha da kırılgan hale getirmektedir” dedi.



“Geçim Baskısı Her Ay Daha da Artıyor”



Sarıyer özelinde kira ve yaşam maliyetlerinin ciddi biçimde yükseldiğini belirten Mat, gıda, ulaşım ve enerji giderlerindeki artışın çalışanların bütçesini sürdürülemez noktaya taşıdığını ifade etti. Resmi verilerle vatandaşın günlük harcamaları arasındaki farkın büyüdüğünü kaydeden Mat, “Asgari ücretle geçinen vatandaş, ay sonunu hesaplayamaz hale gelmiştir. Bu durum, ekonomik yönetimdeki sorunların açık bir göstergesidir” değerlendirmesinde bulundu.



“Asgari Ücret Sosyal Adaletin Asgari Şartıdır”



Asgari ücretin yoksulluğu önleyici bir düzeyde belirlenmesi gerektiğini vurgulayan Mat, vergi ve kesintilerin çalışanlar üzerindeki baskısına dikkat çekti. Mat, “Çalışanın cebine girmeyen bir artış, gerçek bir iyileştirme değildir. Sosyal devlet anlayışı, emeği enflasyon karşısında korumayı gerektirir” ifadelerini kullandı.



“Sorun Yapısal, Çözüm Kalıcı Olmalı”



Ekonomide yaşanan sorunların geçici düzenlemelerle çözülemeyeceğini belirten Mat, güven veren ve öngörülebilir bir ekonomi yönetimine ihtiyaç olduğunu dile getirdi. Mat, “Ücret artışlarını tek başına başarı gibi sunmak, vatandaşın yaşadığı gerçeği değiştirmiyor. Önemli olan, o ücretle insanca yaşamın mümkün olup olmadığıdır” dedi.

Açıklamasının sonunda Yeniden Refah Partisi’nin adil paylaşım ve üretim odaklı ekonomi yaklaşımına dikkat çeken Adem Mat, çalışanların refahını esas alan kalıcı çözümler için mücadeleyi sürdüreceklerini belirterek, “Emeğin karşılığının korunduğu, kimsenin yoksulluğa mahkûm edilmediği bir düzen mümkündür. Bu sorumlulukla çalışmaya devam edeceğiz” ifadeleriyle açıklamasını tamamladı.