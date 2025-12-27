Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Aktif Yaşlı Merkezi'nde yaş almış bireylere yönelik Evde Çiçek Yetiştiriciliği ve Bakımı Eğitimi düzenlendi. Eğitimle Aktif Yaşlı Merkezi'nden yararlanan bireylerin daha üretken olmaları ve doğayla bağlarını güçlendirmeleri hedeflendi.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Aktif Yaşlı Merkezi'nden faydalanan bireylerin hem günlük yaşamda daha üretken olmalarını sağlamak hem de doğayla bağlarını güçlendirmek amacıyla düzenlenen eğitimde, ev ortamında çiçek yetiştirmenin püf noktaları ele alındı.

Katılımcılara evde çiçek yetiştirmenin temel aşamaları, doğru toprak kullanımı, sulama sıklığı, haşerelere karşı alınabilecek önlemler ve mevsimsel bakım yöntemleri gibi konular uzmanlar tarafından kapsamlı şekilde aktarıldı. Katılımcılar günlük yaşamlarında kolaylıkla uygulayabileceği temel bilgi sahibi oldu. Ayrıca uygulamalı anlatımlarla desteklenen eğitimde, katılımcıların merak ettiği sorularda yanıtlandı.

VERİMLİ EĞİTİME YÜKSEK KATILIM

Merkezde gerçekleştirilen eğitimle birlikte katılımcılar, edindikleri bilgileri ev ve bahçe ortamlarında katkı sağlayacağını belirterek memnuniyetlerini dile getirdi.