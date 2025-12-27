Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 106. yıl dönümünü sanat dolu etkinliklerle kutluyor.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin yıl dönümünü her yıl olduğu 106. yılında da coşkuyla kutluyor.

Kutlamalar kapsamında, ABB Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından Kocatepe Kültür Merkezi'nde ücretsiz olarak sahnelenen 'Kızılca Günden Cumhuriyete' adlı müzikal tiyatro izleyicilerle buluştu.

Okan Çakmak'ın yönetmenliğinde sahnelenen oyun; ABB Aile Yaşam Merkezi, FOMGET ve Gençlik Merkezi üyelerinin performanslarıyla hayat buldu. Atatürk'ün 27 Aralık 1919'da Ankara'ya gelişini konu alan müzikal, izleyicileri tarihsel bir yolculuğa çıkararak salonda duygu dolu anlar yaşattı.