Nilüfer Belediyesi'ne bağlı huzurevleri ve Alzheimer Hasta Konuk Evi'nde düzenlenen etkinliklerde erken yeni yıl heyecanı yaşandı.

BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi, bünyesindeki kurumlarda bakım hizmeti alan vatandaşları, yeni yıla sayılı günler kala düzenlenen moral etkinliklerinde buluşturdu.

Günün ilk kutlaması Nilüfer Belediyesi Lions & Ercan Dikencik Alzheimer Hasta Konuk Evi'nde gerçekleştirildi. Konuk evi sakinleriyle bir araya gelen Nilüfer Belediye Meclis Üyesi Demirhan Aslan, yaşlıların yeni yılını kutlayarak sohbet etti. Sıcak ve samimi bir ortamda geçen ziyaret, yapılan kutlamanın ardından hep birlikte pasta kesilmesiyle tamamlandı.

HUZUREVLERİNDE MÜZİK ZİYAFETİ

Kutlamaların ikinci durağında ise Nilüfer Belediyesi bünyesindeki iki huzurevinin sakinleri ortak bir etkinlikte buluştu. Nilüfer Belediyesi İnci ve Taner Altınmakas Huzurevi sakinleri ile Nilüfer Belediyesi İzzet Şadi Sayarel Huzurevi sakinleri, İzzet Şadi Sayarel Huzurevi'nde bir araya geldi.

Renkli anlara sahne olan buluşmada, huzurevi sakinleri tarafından kurulan 'Huzurun Nameleri' korosu sahne aldı. Koronun seslendirdiği Türk Sanat Müziği'nin sevilen eserlerine eşlik eden yaşlılar, gönüllerince eğlendi.

Yeni yıl pastasının kesilmesiyle sona eren etkinlikte huzurevi sakinleri, 2026 yılına moral depolayarak girmenin mutluluğunu yaşadı.