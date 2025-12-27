Osmangazi Belediyesi'nin düzenlediği 'Medya Buluşmaları' programında deneyimli gazeteciler Tayfun Çavuşoğlu ile Necati Kartal, geride bırakılmaya hazırlanan 2025'in yerel ve ulusal gündemlerine ilişkin dikkat çeken noktalara parmak bastı.

BURSA (İGFA) - Toplumsal farkındalığı artırma amacıyla pek çok projeye imza atan Osmangazi Belediyesi, Gençlik ve Girişimcilik Merkezi'nde Medya Buluşmaları çerçevesinde 2025'te yerel ve ulusal gündemlerin öne çıkan detayları ile dönüm noktalarını baz alan önemli bir söyleşi gerçekleştirdi. Sevda Kurul'un moderatörlüğünü üstlendiği söyleşide Bursa medyasının deneyimli iki usta kalemi Tayfun Çavuşoğlu ve Necati Kartal, çarpıcı ayrıntıları değerlendirdi.

'Bursa'nın En Önemli Olayı Arap Şükrü Sokağı'nda Yapılan Yeni Düzenleme'

Bursa gündeminin ana başlıklarına değinen Tayfun Çavuşoğlu, 2025'in kent özelinde en önemli detayının Bursaspor'un şampiyonluğu olduğunu dile getirdi. Yerel yönetimler açısından bakıldığında en dikkat çeken noktanın Arap Şükrü Sokağı'ndaki değişim olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, 'Arap Şükrü Sokağı, tarihi niteliklere sahip bir bölge olmakla beraber, sonradan yapılan sundurma benzeri camekanlı yapılarla bir metrelik dar geçit haline dönüşmüştü. Osmangazi Belediyesi'nin burada yapmış olduğu çalışmayı çok değerli buluyorum. Turistik açıdan bölge tarihi niteliğine kavuşurken, güvenlik açısından da gereği yapılmış oldu. Bir diğer önemli hadise de Hanlar Bölgesi'nde yapılan çalışmaların son şeklini almış olması. Eski Bursa ile yeni Bursa kucaklaşmış oldu. Son olarak yapılan otoparklar ve çevre düzenlemeleriyle beraber orada çalışmaların tamamlanması çok önemli.' diye konuştu.

Ayrıca basının en karanlık dönemlerinden birini yaşadığını da belirten Çavuşoğlu, basının cendere içinde görev yapmaya çalıştığını kaydetti.

'Üretmeyen Bir Türkiye'ye Doğru Gidiyoruz'

Ekonomik açıdan Türkiye'yi 2026 yılında zorlu bir dönemin beklediğine işaret eden Kartal ise şunları söyledi:

'Türkiye'de iktidarın sürekli oy kaybettiğini, muhalefetin güçlendiğini görüyoruz ama yakın zamanda bir seçim göremiyoruz. Ekonomik olarak da Mehmet Şimşek'in uygulamış olduğu talebi kısacağız ve bu şekilde enflasyonu düşüreceğiz üzerine kurulu ekonomi politikası neredeyse iflas etmiş vaziyette. Çünkü talebi durduracağız derken 30 milyon insanı yoksullaştırdılar. Türkiye'de belki de ilk kez açlık sınırının altında asgari ücret görüyoruz. Dün Ankara Sanayi Odası Başkanı çok önemli bir açıklama yaptı '90'lı yıllardan beri ilk kez Türkiye'de sanayinin, gayri safi milli hasıla içerisindeki payı 38 iken, yüzde 19.8'lere düştü' diye. Yani üretmeyen bir Türkiye'ye doğru gidiyoruz, yarı yarıya azalmış. Dolayısıyla ben ekonomik olarak iyi görmüyorum.'

Konuşmaların ardından Osmangazi Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Süleyman Çavlı, günün anısına gazeteciler Tayfun Çavuşoğlu ile Necati Kartal'a teşekkür hediyesi takdiminde bulundu.