3-6 yaş arası çocuklar için yayımlanmamış resimli kitap projelerinin değerlendirileceği 2026 Silva Ödülü, uluslararası katılıma açık olarak başvuruları kabul etmeye başladı. Başvurular 15 Haziran 2026 tarihine kadar yapılabilecek.

İZMİR (İGFA) - Silva Edebiyat Ajansı, Tudem Yayın Grubu'nun bir markası olarak, çocuk edebiyatının yaratıcı birikimini dünyaya tanıtmak, farklı coğrafyalardan çocukları nitelikli eserlerle buluşturmak ve bu alandaki başarıları görünür kılmak amacıyla kuruldu. Silva Ödülü de ajansın 'çocuk edebiyatında yeni sesleri keşfetme ve hayal gücünü besleyen eserleri destekleme' vizyonunun bir parçası olarak hayata geçiriliyor.

SİLVA ÖDÜLÜ HAKKINDA

Silva Ödülü bu yıl ilk defa verilecek olsa da yetenek keşfetme konusunda deneyimi uzun yıllara dayanıyor. Tudem Yayın Grubu, 23 yıldan uzun süredir Türkiye'nin en saygın edebiyat yarışmalarından biri olan Tudem Edebiyat Ödülleri'ni düzenliyor. Bu ödül, ülkenin önde gelen çocuk ve gençlik edebiyatı yazarlarının okurlarla buluşmasına önemli katkılar sağladı. Şimdi Silva ile etki alanı daha da genişliyor, dünya genelindeki çocuk kitabı yazarları bir araya geliyor ve sınır tanımayan hikâyelerin keşfedilmesi amaçlanıyor.

KATILIM KOŞULLARI

Resimli kitaplara ilgi ve tutkusu olan, 18 yaş üstü yazar ve/veya çizerler katılabilir.

Yalnızca İngilizce dosyalar kabul edilmektedir.

3-6 yaş grubuna uygun, yayımlanmamış projeler değerlendirmeye alınacaktır.

Yazılı hikâyeler ya da sözcük kullanılmadan yalnızca resimlerle anlatılan 'sessiz' kitaplar başvurabilir.

Başvurular, bireysel veya ekip olarak yapılabilir.

Başvuru ve detaylı bilgi için: https://silvaliterary.com/silva-award/

JÜRİ

Ödül, uluslararası alanda çocuk edebiyatına yön vermiş üç jüri üyesi tarafından değerlendirilecektir:

Alex Latimer : Güney Afrikalı ödüllü yazar ve illüstratör. Eserleri dünya çapında yayımlandı.

: Güney Afrikalı ödüllü yazar ve illüstratör. Eserleri dünya çapında yayımlandı. Marco Somà : İtalyan çocuk kitabı illüstratörü, eğitmen ve atölye lideri. Uluslararası birçok saygın ödülün sahibi.

: İtalyan çocuk kitabı illüstratörü, eğitmen ve atölye lideri. Uluslararası birçok saygın ödülün sahibi. Rocio Bonilla: Barcelona doğumlu yazar ve illüstratör, 50'den fazla kitabı 30'dan fazla dile çevrildi, çok sayıda ödül kazandı.

ÖDÜL

2.000 Euro para ödülü

Tudem Yayın Grubu ile yayın sözleşmesi

ÖNEMLİ TARİHLER

Son başvuru tarihi: 15 Haziran 2026

15 Haziran 2026 Kazananın açıklanması: Ekim 2026

İletişim

[email protected]