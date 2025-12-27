Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü, kentin altyapı sistemlerini güçlendirmek ve sağlıklı, sürdürülebilir bir şehir altyapısı oluşturmak amacıyla merkez ilçelerde yürüttüğü yatırımlarına devam ediyor.

ANTALYA (İGFA) - Çalışmalar kapsamında ASAT, Akdeniz Sanayi Sitesi'nin bulunduğu Şafak Mahallesi'nde yeni bir kanalizasyon şebeke hattı imalatı gerçekleştiriyor.

Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Antalya İli Merkez İlçeleri Muhtelif Kanalizasyon Şebekesi Yapım İşi çerçevesinde Akdeniz Sanayi Sitesi'nin bulunduğu Şafak Mahallesi'nde yeni bir kanalizasyon hattı imalatına başladı. Proje kapsamında, sanayi bölgesinin mevcut ve gelecekteki altyapı ihtiyaçlarını karşılamak üzere Ø200 mm çapında toplam 1080 metre uzunluğunda kanalizasyon şebeke hattı inşa edilecek. Çalışma ile birlikte bölgedeki atıksu altyapısının kapasitesi artırılarak, sistemin daha güvenli, verimli ve uzun ömürlü hale getirilmesi hedefleniyor.

HALK SAĞLIĞI KORUNUYOR

Yaklaşık 6 milyon TL yatırım bedeline sahip olan proje, özellikle sanayi faaliyetlerinin yoğun olarak yürütüldüğü Modern Akdeniz Sanayi Sitesinde çevre ve halk sağlığının korunmasına önemli katkı sağlayacak. Yeni hat sayesinde olası altyapı kaynaklı sorunların önüne geçilmesi, işletmelerin kesintisiz ve sağlıklı hizmet alması amaçlanıyor.

SORUNLARIMIZ ORTADAN KALKACAK

Akdeniz Sanayi Sitesi esnaflarından Mehmet Karabaş, 'Yoğun yağmurlarda kanalizasyon taşmaları yaşıyorduk. Hatlar sık sık tıkanıyor, bu durum hem iş yerimizi olumsuz etkiliyor hem de kötü kokuya neden oluyordu. Şu anda yol boyunca bir kanalizasyon çalışması yapılıyor. Bu çalışmaların sağlık, temizlik ve koku sorunlarının giderilmesi açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çalışmalar tamamlandığında yaşadığımız sorunların ortadan kalkacağına inanıyorum. Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü'ne teşekkür ediyorum'' dedi.