Bursa Büyükşehir Belediyesi, yeni yıla özel 13-31 Aralık 2025 tarihlerinde Kültürpark Atatürk Stadyumu girişinde Çocuk etkinlik alanları, sokak lezzetleri, alışveriş olanakları, buz pateni pisti ve sahne performanslarından yarışmalara kadar her yaşa hitap eden birbirinden keyifli etkinlikler düzenledi.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 'Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak, keyifli aktiviteler, renkli stantlar ve yılbaşı coşkusuyla hep beraber gülümsediğimiz Yeni Yıl Meydanımızı bu sene de aynı yerinde, yeniden sizlerle buluşturuyoruz.

Çocuk etkinlik alanları, sokak lezzetleri, alışveriş olanakları, buz pateni pisti ve sahne performanslarından yarışmalara kadar her yaşa hitap eden birbirinden keyifli etkinlikler, Yeni Yıl Meydanı'nda sizleri bekliyor olacak!

Aileleriniz, arkadaşlarınız ve sevdiklerinizle, hepinizi bekliyoruz.'

Tarih: 13 - 31 Aralık 2025

Yer: Kültürpark Atatürk Stadyumu Girişi

Hafta içi: 16.00 - 00.00

Hafta sonu: 14.00 - 00.00