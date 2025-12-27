Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Kent Konseyi iş birliğiyle 27-31 Aralık tarihlerinde düzenlenecek olan 'Çarşı 2026' etkinliği başlıyor.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın liderliğinde gerçekleştirilecek programda; beş gün boyunca konserler, el emeği ürün stantları ve eğlenceli atölyeler yer alacak. Binlerce vatandaş, yeni yıl öncesi gerçekleştirilecek etkinliklerle yeni yılın heyecanını birlikte yaşayacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Kent Konseyi'nin iş birliğiyle düzenlenen 'Çarşı 2026', 27-31 Aralık 2025 tarihlerinde Cumhuriyet Meydanı'nda ziyarete açılacak. Yeni yıl ruhunu yansıtan stantlarda kadın girişimcilerin özgün tasarımları ve el emeği ürünleri doğrudan tüketiciyle buluşarak kazanca dönüşecek. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın girişimleriyle kadın kooperatiflerine, üreten kadınlara ve kadın üreticilere destek olmak amacıyla hayata geçirilen 'Çarşı 2026' şehrin ruhuna renk katarken kadınların ekonomik gücüne de güç katacak. Beş gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak çarşıda, konserler, workshop atölyeleri ve çeşitli etkinliklere de yer verilecek.

100 STANT KURULACAK

Çarşı 2026'da kurulacak stantlarda her bütçeye uygun ürünler yer alacak. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın eşi Arbil Akın'ın destekleriyle kadınların iş gücüne katılımını artırmayı hedefleyen proje aile bütçesine katkı sağlamak adına üreten kadınların ekonomisini destekleyecek. 100 standın kurulacağı çarşıda çocuklara yönelik eğlenceler, ayraç yapımı, 3 boyutlu kitap yapımı, origami ve kar küresi yapımı atölyeleri hazırlanırken gün sonunda konserlerle eşsiz müzik ziyafeti yaşanacak.