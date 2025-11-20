Muğla'da Milas Belediyesi bünyesinde memur, kadrolu işçi ve şirket personeli olarak görev yapan çalışanlara iş sağlığı ve iş güvenliği kapsamında sağlık taraması gerçekleştirildi.

MUĞLA (İGFA) - Milas Belediyesi Emek Personel A.Ş. ve Milas Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştiren tarama, mevzuat gereğince yapılması zorunlu olduğundan belediye bünyesinde çalışan tüm personellere uygulanacak.

Personellere, mobil sağlık aracında akciğer grafiği ve işitme testi uygulanırken, özel olarak hazırlanan odada kan testleri yapıldı. Hafta boyunca süren çalışmayla yeri ve zamanı önceden belirtilen sağlık taraması günlerinde personeller hazır bulundu.

Yapılan sağlık taramasıyla birlikte ortaya çıkabilecek sağlık problemlerinin önceden belirlenmesi ve mevcut sağlık problemlerinin saptanması amaçlanıyor. Yetkililer tüm personellerin taramayı zorunlu olarak yaptırması gerektiğini aktardı.

Gerçekleştirilen sağlık taraması hakkında konuşan Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, Personellerimizin hem daha sağlıklı hem de hizmette daha verimli olmasını hedefliyoruz. Gerçekleştirilen zorunlu sağlık taramasıyla personellerimizin sağlık problemlerinin önceden belirlenmesini amaçlıyor ve bu doğrultuda sağlık sorunları hakkında bilgilenmelerini sağlıyoruz. Bu çalışmayla personellerimizin yaptığı işe uyumu ve sağlık durumu kontrol altında tutuluyor. Tüm personellerimize sağlıklı bir çalışma hayatı temenni ediyorum' dedi.