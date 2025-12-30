Soğuk hava, rüzgâr ve kapalı ortamlarda artan ısı derken kış aylarında ciltte kuruluk neredeyse herkesin ortak sorunu hâline geliyor. Ayrıca günlük alışkanlıklar ve cilt bakım hataları gerginlik, pullanma ve hassasiyet hissini artırabiliyor. İşte, soğuklarda cilt kuruluğuna karşı 10 tavsiye...

İSTANBUL (İGFA) - Kış aylarında yapılan bazı bakım ve temizlik alışkanlıklarının cilt bariyerini daha da zayıflattığını vurgulayan Deri Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Özge Aşkın, sıcak ve uzun duşların cildin doğal yağ tabakasını azaltırken, sık sabun kullanımının da cilt bariyerini bozduğunu söyledi. Alkol, parfüm ve köpüren temizleyicilerin cildi kuruttuğunu ifade eden Doç. Dr. Aşkın, 'Fazla peeling, asit veya retinoid kullanmak, düzenli nemlendirici sürmemek, güneş koruyucuyu bırakmak, el yıkama sonrası krem kullanmamak ve rüzgârda dudakları yalamak kışın en sık yapılan cilt bakım hataları arasında yer alır' dedi.

Bazı kişiler soğuk havaya bağlı cilt kuruluğunu daha sık yaşadığını belirrten Uzm. Doç. Dr. Aşkın, gerginlik hissi, pullanma, mat görünüm, hafif kızarıklık ve kaşıntı ile ortaya çıkan cilt kuruluğunun ilerlemesi halinde; tahriş, egzama alevlenmeleri ve elde fissürler yani derin çatlakların oluşabildiğini söyledi.

Aşkın, yeterli su tüketimi ve güneş koruyucu kullanımının da önemine dikkati çekerek, 'Yetersiz su tüketimi fazla kafein alımıyla birleştiğinde dehidrasyon riski artar' dedi.

Deri Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Özge Aşkın, soğuk havada cilt sağlığını korumak için pratik bakım önerileri şöyle paylaştı:

Duş alırken suyun ılık olmasına özen gösterin, duş süresini 10 dakikayla sınırlayın ve çok sıcak derecelerden kaçının.

Cildi kurutmamak ve tahriş etmemek için sabun içermeyen, yumuşak temizleyiciler kullanın, syndet formüller bu açıdan daha uygun olabilir.

Duştan sonra nemlendirici uygulamasını geciktirmeyin. Cilt hafif nemliyken yani ilk 3 dakika içinde krem sürmeye dikkat edin.

Cilt bariyerini güçlendirmek için seramid, kolesterol, yağ asidi, skualan ve hyaluronik asit içeren ürünleri bakım rutininize ekleyin.

Ev ortamındaki kuru havayı dengelemek için nemlendirici cihazlardan faydalanın ya da kaloriferlerin yanına su kapları yerleştirin.

UVA ışınlarının kış aylarında da etkili olduğunu unutmayın ve güneş koruyucu kullanımını ihmal etmeyin.

Her yıkamadan sonra elleri mutlaka nemlendirin, dudaklar için ise koruyucu ve yoğun yapılı bir balm tercih edin.

Soğuk ve rüzgârlı havalarda cildi korumak için özellikle yüz bölgesini örtmeye özen gösterin.

Gün içinde yeterli miktarda su için ve omega-3 içeren besinlerle cilt bariyerini içeriden destekleyin.

Sert lifler, kese ve peeling gibi ürünleri sık kullanmaktan kaçının. Bu tür uygulamalar cilt bariyerini zayıflatarak kuruluğu artırabilir.