Giresun Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesinde halk sağlığını korumak ve vatandaşlara güvenli bir alışveriş ortamı sunmak amacıyla il genelinde faaliyet gösteren pastane, tatlıcı ve unlu mamul üretimi yapan işletmelere yönelik kapsamlı denetimler gerçekleştirdi.

Yapılan denetimlerde işletmelerin iş yeri ruhsatları, hijyen koşulları, fiyat tarifelerinin görünürlüğü ile ürünlerin son kullanma tarihleri titizlikle incelendi. Halk sağlığını tehdit edebilecek unsurlara karşı detaylı kontroller yapan ekipler, mevzuata aykırı durumlara kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceğini vurguladı. Ekipler, kurallara uyan işletmelere teşekkür ederken, eksiklik tespit edilen işletmeler hakkında gerekli yasal işlemlerin uygulanacağını bildirdi.

Giresun Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, denetimlerin yıl boyunca aralıksız devam edeceğini belirterek, vatandaşların sağlığının her şeyden önce geldiğini ifade etti. Yetkililer ayrıca, vatandaşların şüpheli durumlarda Zabıta Müdürlüğü’ne bildirimde bulunabileceğini belirterek, denetimlerin yılbaşı süresince ve sonrasında aralıksız devam edeceğine dikkat çekti.