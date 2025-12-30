Bursa'da Mudanya Belediyesi, çöp toplama ve temizlik hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi amacıyla, hibe ve borçlanmaya gitmeden, öz kaynaklarıyla temin ettiği 8 yeni aracı temizlik filosuna dahil etti.

BURSA (İGFA) - Mudanya Belediyesi, ilçe genelinde çöp toplama ve temizlik hizmetlerini daha verimli yürütmek amacıyla araç filosunu güçlendirdi. Borçlanmadan ve hibe almadan temin edilen 8 yeni araç, 47 mahallede sürdürülen hizmetlerin etkinliğini artıracak.

Yeni araçlar arasında; 3 adet 13 metreküp + 1,5 metreküp ek hacimli, 2 adet 7 metreküp + 1 metreküp ek hacimli hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu ve 3 adet çift kabin açık kasa kamyonet filoya eklendi.

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, yatırımın önemine değinerek, 'Yıl boyunca harcamalarımızı titizlikle gözden geçirdik ve tasarruf ettik. Bunun sonucunda temizlik filomuza yeni araçlar kazandırdık. Uzun süredir yenilenemeyen araçlarımızı modernize etmenin ilk adımını attık. Önümüzdeki dönemde de aynı anlayışla filomuzu kademeli olarak yenileyeceğiz' dedi.

Başkan Dalgıç, çalışmaların hibe ya da dış destek olmadan kendi öz kaynaklarıyla gerçekleştirdiğini vurgularken, Temizlik İşleri Müdürlüğü personeline teşekkür etti. 'Mudanya'ya temizlik yakışır' diyen Başkan Dalgıç, en önemli sermayelerinin çalışkanlıkları olduğunu ifade ederek, Mudanya'da temizlikle ilgili sorunların ortadan kalkması için hizmetleri yaygınlaştırmaya devam edeceklerini söyledi.