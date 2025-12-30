Bunlar da ilginizi çekebilir

Yetkililer, yolcuların güvenliği için tüm önlemlerin alındığını ve tren hizmetlerinin kesintisiz şekilde devam ettiğini açıkladı.

Olayın ardından derhal ambulans çağrılmış ve sağlık ekiplerinin intikali beklenmiştir. EGO Genel Müdürlüğü, yedek sürücünün görevlendirildiğini ve tren seferlerinin istasyona ulaştıktan sonra yeniden işletime alındığını bildirdi.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, Eryaman 5 Dış Hat üzerinde görev yapan tren sürücüsünün seyir halindeyken sağlık sorunu yaşadığını ve trenin istasyonda güvenli şekilde durdurulduğunu açıkladı.

Ankara EGO Genel Müdürlüğü, Eryaman 5 Dış Hat'ta görevli tren sürücüsünün seyir halindeyken yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle trenin istasyonda güvenli şekilde durdurulduğunu duyurdu. Seferler kısa süre içinde normale döndü.

