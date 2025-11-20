İzmit Belediyesi, AB destekli akıllı şehir projeleri için UCLG-MEWA ile bir araya gelerek yapay zekâ destekli denetim aracı ve elektrikli bisiklet ağı projelerinde iş birliğini güçlendirdi

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'de İzmit Belediyesi, Avrupa Birliği destekli akıllı şehir çalışmaları kapsamında önemli bir çevrim içi toplantıya ev sahipliği yaptı. Görüşmede, belediyenin AB fonlarıyla hayata geçirmeyi hedeflediği iki yenilikçi proje öne çıktı: Yapay zekâ destekli Akıllı Denetim Aracı Projesi (SUIV) ile kent içi mobiliteyi güçlendirecek Elektrikli Paylaşımlı Bisiklet Ağı Projesi (SEBNet).

AB DESTEKLİ AKILLI ŞEHİR PROJELERİ MASAYA YATIRILDI

Bu çerçevede İzmit Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü Samet Can Demir ve AB Projeler Sorumlusu Burak Ergelen, UCLG-MEWA (Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı) yetkilileriyle kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıda SUIV ve SEBNet projelerinin teknik altyapısı, sürdürülebilirlik vizyonu, uluslararası ortaklık fırsatları ve EIT Urban Mobility programı kapsamında Avrupa Birliği fonlarına başvuru süreçleri detaylı şekilde ele alındı. UCLG-MEWA yetkilileri, her iki projenin inovasyon düzeyini değerlendirerek İzmit Belediyesi'nin akıllı şehir hedeflerine güçlü destek sundu.

'DİJİTAL DÖNÜŞÜMDE ÖNCÜ BİR KENT OLMAK İSTİYORUZ'

Bilgi İşlem Müdürü Samet Can Demir, toplantı sonrası yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: 'İzmit'i dijital dönüşümde öncü bir kent yapmak için uluslararası iş birliklerine büyük önem veriyoruz.

Bu toplantı, projelerimizin güçlenmesi ve AB fonlarına erişim açısından stratejik bir adım niteliğindedir.' AB Projeler Sorumlusu Burak Ergelen de projelerin hem bölgesel hem uluslararası ölçekte ilgi gördüğünü belirterek teknik hazırlıkların hızla olgunlaştırıldığını ifade etti. Toplantı, tarafların iş birliğini sürdürme ve projelerin AB kapsamında desteklenmesi için ortak çalışma kararı almasıyla sona erdi.