Dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi Global Ports Holding tarafından işletilen Ege Port Kuşadası, 2025 kruvaziyer sezonunu rekor sefer ve yolcu sayılarıyla tamamladı. Kuşaadası, 995 bin yolcuya ev sahipliği yaptı.

AYDIN (İGFA) - Yıl boyunca artan gemi ve yolcu trafiğiyle dikkat çeken Ege Port Kuşadası, 2025 kruvaziyer sezonunu 29 Aralık'ta, 617 kruvaziyer seferi ve 995 bin 303 kruvaziyer yolcu ile tamamladı. Doğu Akdeniz'in en fazla gemi ve yolcu ağırlayan dördüncü kruvaziyer limanı olan Ege Port Kuşadası, aynı dönemde 1016 feribot seferi ve 187 bin 77 feribot yolcu sayısına ulaşarak tarihinin en yüksek toplam sefer ve yolcu sayılarına imza attı.

Yeni kruvaziyer sezonu, 1 Ocak'ta ilk geminin gelişiyle başlayacak.

9 YENİ GEMİ İLK KEZ KUŞADASI'NI ROTASINA DAHİL ETTİ

2025 yılının istatistiki verilerine göre sezonda 9 yeni kruvaziyer gemisi ilk kez Kuşadası'nı rotasına dahil ederek Ege Port Kuşadası'na demirledi.

Yine; Resilient Lady, Costa Fortuna, Elysium, National Geographic Orion, Spirit of Adventure, Viking Vela, Viking Vesta, Aroya ve Norwegian Pearl, sezon boyunca limanı ilk kez ziyaret eden gemiler arasında yer aldı.

Efes Antik Kenti başta olmak üzere bölgenin tarihi ve kültürel destinasyonlarına deniz yoluyla erişim sağlayan limana, sezon boyunca farklı segmentlerde faaliyet gösteren kruvaziyer gemileri sefer düzenledi.

Global Ports Holding Doğu Akdeniz Bölge Direktörü ve Ege Port Kuşadası Genel Müdürü Aziz Güngör, elde edilen sonuçların uzun vadeli bir vizyonun ve çabanın ürünü olduğunu vurguladı:

Türkiye'nin en çok tercih edilen kruvaziyer limanı olarak, artan gemi ve yolcu trafiğini verimli ve güvenli şekilde yönetebilecek altyapımızı sürekli olarak geliştirdiklerini belirten Güngör, önümüzdeki dönemde de Kuşadası'nı Doğu Akdeniz'de kruvaziyer gemileri için vazgeçilmez bir uğrak noktası olarak konumlandırmaya devam edeceklerini söyledi.