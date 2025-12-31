Kayseri Melikgazi Belediyesi tarafından, yaraları sarmak için Gazze'ye gönderilmek üzere hazırlanan insani yardım tırı, Mimarsinan OSB'den dualarla yola çıktı.

KAYSERİ (İGFA) - İnsani yardım malzemesini taşıyan yardım tırının ilkini uğurladıklarını söyleyen Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 'Maalesef Gazze'de yaşanan drama hepimiz şahitlik ediyoruz. Tabii bizler de dua etmenin haricinde elimizden geleni yapmanın mücadelesini veriyoruz. Bu kapsamda bugün yardım tırımızı Gazze'ye uğurladık. Cenab-ı Allah daha çok yardımın oraya ulaşmasını nasip etsin. Meclis üyemiz Ali Mazıcıoğlu Bey'e teşekkür ederiz. İHH vasıtasıyla buradan göndereceğimiz yardımlar Mersin limanından Mısır'a, Mısır, Kahire'den de inşallah Gazze'ye ulaşacak. İçinde battaniye, yatak, yorgan, yastık gibi çeşitli ihtiyaç malzemeleri var. Bu yardım başlangıç. İnşallah peyderpey önümüzdeki hafta da yardımlarımız devam edecek. Tır tır yardımlarımızı Gazze'ye ulaştıracağız. Yardım malzemelerini buradaki işyerinde depolamamıza olanak tanıyan Fazlıoğlu ailesine de çok teşekkür ediyorum' dedi.