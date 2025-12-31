Bunlar da ilginizi çekebilir

Meteorolojik verilere göre yağışın yaklaşık bir saat içerisinde sona ermesinin beklendiğini ifade eden vALİ Gül, olası bir gelişme durumunda kamuoyunun anında bilgilendirileceğini duyurdu.

Vali Gül, şehrin bazı bölgelerinde hafif şekilde etkili olan kar yağışının eğitim-öğretimi olumsuz etkileyecek düzeyde olmadığını belirtti.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla öğrencilere ve velilere bilgilendirmede bulundu.

