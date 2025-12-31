İstanbullu öğrencilerin kar tatili beklentisine Vali Davut Gül, sosyal medya hesabından yanıt verdi. Vali Gül, kentte görülen hafif kar yağışının eğitim-öğretime engel oluşturmadığını açıkladı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla öğrencilere ve velilere bilgilendirmede bulundu.

Vali Gül, şehrin bazı bölgelerinde hafif şekilde etkili olan kar yağışının eğitim-öğretimi olumsuz etkileyecek düzeyde olmadığını belirtti.

Meteorolojik verilere göre yağışın yaklaşık bir saat içerisinde sona ermesinin beklendiğini ifade eden vALİ Gül, olası bir gelişme durumunda kamuoyunun anında bilgilendirileceğini duyurdu.

