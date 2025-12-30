Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 'Meyveciliği Geliştirme Projesi' kapsamında başlattığı yüzde 50 hibeli Trabzon hurması fidanı dağıtımı için tören düzenledi. Törende, başvuruda bulunan ve Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı üreticilere toplam 3 bin 600 adet Trabzon hurması fidanı yüzde 50 hibeli verildi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'deki proje kapsamında Başiskele ilçesine bağlı Kullar Üretim Fidanlığı'nda düzenlenen dağıtım törenine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş, Genel Sekreter Yardımcısı Numan Balaban, Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ulvi Özerdem, Kocaeli Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ufuk Kasım, İzmit Ziraat Odası başkanı Yusuf Karaaslan, muhtarlar ve üreticiler katıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Balkan Vekili Berna Abiş, 'Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak bugüne kadar pek çok farklı dalda desteklemeler gerçekleştirdik. Aslında bunların en yakın şahitleri, tanıkları da sizlersiniz. Biliyorsunuz ceviz, badem, kivi, yaban mersini, ahududu ve pek çok farklı dalda destekleme yaptık. Bugün de Trabzon hurması desteği yapacağız. Hem pazar talebi giderek artan hem de ekonomik değeri yüksek olan bir ürünü desteklemeyi planlıyoruz. Yüzde 50 hibeli vereceğimiz desteklerimizi 3 bin 600 adet Trabzon hurması oluşturacak. Bunu alan olarak ifade etmek gerekirse 103 dekar yapıyor. Yani 13-14 tane futbol sahası büyüklüğündeki bir alan bugün fidanlarla buluşacak' dedi.

'TOPRAĞIMIZ, KOCAELİ'MİZ KAZANIYOR

Üreticileri her alanda desteklediklerini söyleyen Abiş, 'Üreticimizi destekledikçe toprağımızda kazanıyor, toprağımızda kazandıkça da bizim Kocaeli'miz hem güç kazanıyor hem değer kazanıyor. Bu nedenle biz çiftçilerimizin üzerindeki yükü hafifletmek, üretimi sürekli hale getirebilmek adına bu destekleri de her zaman yapmaya devam edeceğiz. Bu süreçte yalnız değilsiniz. İl Tarım Müdürlüğümüz, İzmit Ziraat Odası, bizim kendi çalışma arkadaşlarımız ve Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığımız hakikaten emek veriyorlar. Ama en büyük teşekkürü biz bütün paydaşlarımızla birlikte siz kıymetli çiftçilerimize yapıyoruz' şeklinde konuştu.