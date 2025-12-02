Muğla Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu 23. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katıldı.

MUĞLA (İGFA) - Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu 23. Olağan Genel Kurul Toplantısı Ankara'da KOSGEB Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Ülkemizin farklı yerlerinden organize sanayi bölgelerinin temsilcilerini bir araya getiren ve yoğun katılımla gerçekleşen toplantıda Türkiye'nin sanayi politikaları, OSB'lerin geleceği ve kalkınma hedefleri üzerine değerlendirmeler yapıldı.

BAŞKAN TOPUZ: 'PAYDAŞLARIMIZLA BİRLİKTE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ':

Bünyesinde Organize Sanayi Bölgesi barındıran ilçemiz için de büyük önem taşıyan toplantıda yer alan Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda 'Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) 23'üncü Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılım sağladık. Milas Belediyesi olarak, üretimi, istihdamı ve teknolojiyi merkeze alan her adımı desteklemeye; şehrimizi sanayide daha ileri taşımak için paydaşlarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.