Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yıl boyunca sürdürdüğü kıyı temizlikleri ve izleme çalışmaları kapsamında Uzunkum Lahana Koyu'nda 2025 yılının üçüncü dönem deniz çöpü izleme faaliyetini gerçekleştirdi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde sürdürülebilirliği güçlendirmek ve doğal yaşam alanlarını korumak adına örnek çalışmalara imza atmaya devam ediyor. Doğaya karşı sorumluluk bilinciyle hareket eden Büyükşehir, özellikle kıyı ekosistemlerinin korunması için yürüttüğü temizlik etkinlikleriyle çevreci belediyecilik anlayışını bir kez daha ortaya koyuyor.

Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ve Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından yürütülen 'Deniz Çöpleri İzleme Programı' Diriliş Koyu'nda TÜBİTAK-MAM teknik personeli ile 4 kez, Uzunkum Sahili'nde ise sivil toplum kuruluşları ve öğrencilerin katılımıyla 4 kez olmak üzere yılda toplam 8 kez temizlik yapılıyor.

LAHANA KOYU'NDA 3. DÖNEM ÇALIŞMALARI GERÇEKLEŞTİ

Deniz Çöpleri İzleme Programı kapsamında Altıntel Limanı'ndan katılım sağlayan personeller ile birlikte Uzunkum Lahana Koyu'nda 2025 yılı 3. dönem deniz çöpleri izleme çalışması gerçekleştirildi. Diriliş Koyu ve Uzunkum Sahili'nde düzenli olarak gerçekleştirilen kıyı temizlik çalışmaları ile hem bilimsel iş birlikleri hem de toplumun geniş kesimlerinin katılımıyla çevre duyarlılığı arttırılıyor.