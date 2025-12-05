Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin ulaşım altyapısını geliştirmek için yeni projeler üretiyor, mevcut yolların genişliğini arttırarak yeni güzergahlar oluşturuyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Medeniyet Bulvarı Kavşağı'ndan Serdivan Mezarlığı'na ulaşan yeni arter çalışmasına bir bağlantı daha ekliyor. Bu kez aynı yol, 340. Sokak üzerinden Kazımpaşa Caddesi'ne kadar ulaşacak. Vatandaşlar şehir trafiğine hiç girmeden, üniversite hattından ilçenin diğer cephesine kadar genişliği 20 metreye çıkarılan bu hat sayesinde ulaşacak ve bölge trafiği nefes alacak.

Bu çalışmaların önemli bir bölümü ise Serdivan hattında yürütülüyor. Bir süre önce Medeniyet Bulvarı Kavşağı'ndan Serdivan Mezarlığı'na ulaşan 32. Sokak'ın genişliğinin6 metreden 20 metre çıkarılması ve bölgeye yeni bir hat kazandırılması için işlem başlamıştı.

32. Sokak'ın Serdivan Mezarlığı'na ulaştığı noktadan itibaren yeni bir çalışma başladı. Kazımpaşa Caddesi'ne kadar ulaşan Sivritepe Caddesi de alternatif bir güzergâh olarak hazırlanıyor.

Çalışma tamamlandığında Medeniyet Bulvarı Kavşağı'ndan yola girerek Kazımpaşa Caddesi'ne kadar trafiksiz şekilde ulaşacak. Mavi Durak ve ilçe merkezi trafiğine dahil olmadan şehrin diğer yakasına ulaşmak mümkün olacak.

Konuyla ilgili Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, 'Sakarya ulaşımına katkı sunmak ve bölgesel trafik yoğunluklarını azaltmak amacıyla yol genişletme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kısa süre önce başlattığımız 32. Sokak çalışmasının devamı olarak Sivritepe Caddesi ve 340. Sokak'ta mevcut genişliği yetersiz olan yolları 20 metreye çıkarıyoruz. Kaldırım imalatlarıyla güzergâhları yaya kullanımı için uygun hale getireceğiz. Üst yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından yolları vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız' dedi.