ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin BELMEK'leri, 2019 yılında geliştirdiği yenilikçi eğitim modeliyle 'UNESCO Öğrenen Şehirler Ağı'na yapılan başvuru ile dâhil oldu. Ayrıca, model UNESCO tarafından iyi uygulama örneği olarak seçildi.

Mansur Yavaş, 'Biz, öğrenmenin ve üretmenin yaşı olmadığını savunan bir belediyeyiz. Ankara'mız artık bu iddiasını UNESCO güvencesiyle dünyaya ilan etmiş oldu' ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), UNESCO tarafından açıklanan 2025 yılı listesiyle birlikte Öğrenen Şehirler Küresel Ağı'na (Global Network of Learning Cities- GNLC) resmen kabul edildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş kabul kararını sosyal medyadan yaptığı şu paylaşımla duyurdu:

'Ankara'ya çok yakışan bir gururu paylaşmak isterim. Başkentimiz, UNESCO'nun 2025 yılı listesiyle Öğrenen Şehirler Küresel Ağı'na kabul edildi. 2019'dan bu yana BELMEK'lerde hayata geçirdiğimiz yenilikçi, eşitlikçi ve kapsayıcı eğitim modelinin dünya çapında bir başarı örneği olarak gösterilmesi; büyük bir onurdur. Biz, öğrenmenin ve üretmenin yaşı olmadığını savunan bir belediyeyiz. Ankara'mız artık bu iddiasını UNESCO güvencesiyle dünyaya ilan etmiş oldu.'

KADINLARIN GÜÇLENDİRİLMESİNE YÖNELİK SÜRDÜRÜLEBİLİR MODEL ETKİLİ OLDU

ABB tarafından BELMEK için 2019 yılında geliştirilen yenilikçi eğitim modeli 'UNESCO Öğrenen Şehirler Ağı'na yapılan başvuru ile listeye dâhil oldu.

Ankara'nın seçilmesinde; kapsayıcı eğitim politikaları, yaşam boyu öğrenmeye yönelik belediye vizyonu, dijital ve kültürel alanlarda yürütülen yenilikçi çalışmalar ile özellikle BELMEK aracılığıyla kadınların güçlendirilmesine yönelik sürdürülebilir model etkili oldu. Bu süreçte yenilenen BELMEK yapılanması, kentin öğrenme ekosistemini güçlendiren başlıca unsurlardan biri olarak öne çıktı.

2024-2025 döneminde 36 bin 756 kadın ücretsiz eğitimlerden yararlandı. Üretilen ürünlerin ekonomik değere dönüşmesi için kurulan Başkent Kadın Girişimi Kooperatifi ise bugüne kadar 2 bin 100 kadına doğrudan gelir sağladı. UNESCO, bu yapıyı öğrenmeden istihdama geçişi destekleyen yenilikçi ve etkili bir yerel model olarak tanımladı.

BELMEK eğitimleri 20'den fazla merkezde 30'un üzerinde branş ile her geçen gün hizmet ağını genişletmeye devam ediyor.