Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Soma'ya ziyarette bulunarak maden şehitliği, sendikalar ve iş başındaki maden emekçilerini ziyaret etti. Dutlulu, 'Soma'nın, madencinin mücadelesi bizim için onur mücadelesidir' sözleriyle madencilerin yanında olduklarını vurguladı.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nde Soma'da yoğun bir program gerçekleştirdi. Başkan Besim Dutlulu'ya, Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç, Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın ile CHP İlçe Başkanı Levent Elbinsoy eşlik etti.

ŞEHİT KABİRLERİNE KARANFİL BIRAKILDI

Soma programında ilk olarak maden şehitliğini ziyaret eden Başkan Besim Dutlulu, şehit madencilerin kabirlerine karanfil bıraktı. 2014 yılında meydana gelen maden faciasında hayatını kaybeden 301 maden işçisinin dualarla anıldığı programda Başkan Dutlulu, ailelere sabır dileyerek her zaman yanlarında olduklarını ifade etti. Başkan Dutlulu, 'Emekçilerimizi, babalarımızı, kardeşlerimizi, oğullarımızı kaybetmişiz. Gönlümüzden bir daha böyle kazaların yaşanmaması, devletimizin gereken tüm önlemleri alması geçiyor. Bir kez daha burada hayatını kaybeden madencilerimizi saygıyla anıyoruz. Soma'da maden faciası yaşandığında ülkenin üstüne kara yas inmişti. Hepimiz çok üzülmüştük. Hala o acıyı içimizde hissediyoruz. Kalan tüm madenci yakınlarına, akrabalarına, eşlerine, dostlarına, ailelerine tekrardan baş sağlığı diliyorum' şeklinde konuştu.

Hayatını kaybeden madencileri unutmayacaklarını söyleyen Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, '301 madencimizi asla unutmadık. Bundan sonra da unutmayacağız ve unutturmayacağız' ifadelerini kullandı.

MADEN SENDİKALARI ZİYARET EDİLDİ

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, daha sonra Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır, Türkiye Maden İş Sendikası Ege Bölgesi Şubesi Başkanı Cumhur Yılmaz, Ege 1 Nolu Şube Başkanı Rıza Sal, Soma Şube Başkanı Ali Uzun, Soma 2 Nolu Şube Başkanı Murat Çolak ile bir araya geldi. Başkan Dutlulu, ilçe programında Soma 301 Madenciler Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı İsmail Çolak'ı da ziyaret etti.

Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır ve Türkiye Maden İş Sendikası Soma Şube Başkanı Ali Uzun da 301 madenciyi kaybettiklerini hatırlatarak artık böyle acılar yaşamak istemediklerini söyledi. Gökay ve Uzun, madencilik sektöründe yaşanan sorunların bir an önce giderilmesini istediklerini dile getirdiler.

'HAKKINIZ ÖDENMEZ'

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, Soma programında madendeki işçiler ile bir araya geldi. Maden emekçilerine seslenen Başkan Besim Dutlulu, 'Hani derler ya alnının akıyla para kazanan, helal para kazanan Somalı madenciler, öncelikle Dünya Madenciler Gününüz kutlu olsun. Sizin yaptığınız işi görmeyen insanların ne kadar zor bir iş yaptığınızı anlaması çok zor. Yerin yüzlerce metre altında çalışıyorsunuz. Hakikaten hakkınız ödenmez. Soma halkının, Manisa'nın, Türkiye'nin ihtiyacını fazla fazla karşılıyorsunuz. İyi ki varsınız' diye konuştu.

'BİZİM İÇİN YERİNİZ ÇOK FARKLI'

Başkan Dutlulu, 'Soma hep kötü olaylarla anılıyor ama Soma aslında bir madenci şehri, Soma sizin şehriniz. Gönül ister ki çok daha iyi ekonomik, şartlarda, güvenlik standartlarında bu işi yapın. Burada kesinlikle işverenleri suçlamıyorum. Ama burada şunu söylemekte de fayda var. Bu işin daha iyi şartlarda yapılmasını sağlayacak tek bir kurum var o da Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Eksiklikler var ama ben inanıyorum, devletimize de güveniyorum. İnşallah eksiklikler tamamlanacak. Bizim için yeriniz çok farklı. Ferdi Başkanımız için de yeriniz çok farklıydı. Kendisini bir kez daha rahmetle anıyorum. Sizlerin her türlü isteğine gönlümüz de, kalbimiz de açık. İyi ki varsınız. Sizlere hizmet etmek ve şu an burada olmak benim için büyük bir onur' ifadelerini kullandı.

'MADENCİLER GÜNÜ'NÜ KUTLADI'

Dünya Madenciler Günü'nü kutlayan Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, Soma ilçesinin tanınmasında madencilerin büyük payı olduğunu söyledi. Başkan Okur, 'sizlerin varlığıyla Soma var olabildi ve bugünlere gelebildi.

Fakat bugünlerde maalesef ki madencilik sektörünün sonu ile baş başayız. Termik santral ile ilgili belirsizlik devam ediyor. Hak ettiğiniz hizmetleri almanız için Besim Başkanımla birlikte canla başla çalışıyoruz' şeklinde konuştu.