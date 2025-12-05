Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, mahalle kültürünü güçlendirecek yeni fırının açılışında vatandaşlarla bir araya geldi.

KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediyesi, şehirdeki sosyal yaşamı güçlendirmek ve mahalle kültürünü yaşatmak amacıyla yatırımlarına bir yenisini ekledi. Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Civli Mahallesi'ne kazandırılan mahalle fırınının açılış programında vatandaşlarla buluştu.

Başkan Kahveci, 'Civli Mahallemiz için hayata geçirdiğimiz bu fırın, komşuluk bağlarını pekiştirerek mahalle kültürümüzü diri tutacak önemli bir ortak yaşam alanıdır' dedi.

Açılışta mahalle sakinleri, fırında pişen sıcak pideleri paylaşarak samimi bir ortam oluşturdu. Kahveci, fırın ve çevresindeki düzenlemeleri yerinde inceledi, vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinledi.

Programa Civli Mahallesi Muhtarı Ahmet Çırak, belediye birim müdürleri ve çok sayıda mahalle sakini katıldı. Açılış, dua ve kurdele kesimiyle gerçekleştirildi.