Yeni ortaklık, yapay zekâ ile gerçekleştirilen dolandırıcılıklara karşı küresel mücadelede önemli bir dönüm noktası niteliğinde olacak

ACCESS Newswire / LAHEY, HOLLANDA (İGFA) - Dolandırıcılar yapay zekâ ile desteklenen giderek daha sofistike yöntemler kullanırken, küresel ölçekte koordinasyon ve sorumlu inovasyon, tüketicilerin korunması için hayati önem taşımaya başladı. Bugün, Global Anti-Scam Alliance (GASA) ve OpenAI, OpenAI'nin GASA'ya Özel Üye olarak katıldığını duyurarak yapay zekâ destekli dolandırıcılıklara karşı küresel mücadelede önemli bir adım attı.

OpenAI, yapay zekânın tüm insanlığa fayda sağlamasını hedefleyen bir yapay zekâ araştırma ve geliştirme şirketidir. Şirket, güvenlik ve kötüye kullanımın önlenmesine büyük yatırımlar yaparak, yapay zekâ sistemlerinin dolandırıcılık, kimlik avı, sahtecilik ve diğer zararlı eylemler için kötüye kullanılmasına yönelik girişimleri tespit etmek ve engellemek için çalışmaktadır. OpenAI ayrıca bu süreçlerden elde ettiği bulguları kamuya açık şekilde paylaşarak kolektif savunmayı güçlendirmeyi ve şeffaflık ile sorumlu dağıtıma olan bağlılığını pekiştirmeyi amaçlamaktadır.

GASA Genel Müdürü Jorij Abraham: 'Yapay zekâ destekli dolandırıcılıkların yükselişi, teknoloji, politika ve kolluk kuvvetleri arasında koordineli eylemi zorunlu kılıyor. OpenAI'nin yapay zekâ sistemlerinin kötüye kullanımını tespit edip engellemeye yönelik çalışmaları misyonumuzla yakından örtüşüyor. Özel Üye olarak GASA'ya katılmaları, yapay zekâ çağında tüketicilerin korunmasının ortak bilgi, ortak sorumluluk ve ortak amaç gerektirdiğine dair güçlü bir mesaj veriyor.' dedi.

OpenAI İstihbarat ve Soruşturmalar Başkanı Will McCants şu açıklamayı yaptı:

'Dolandırıcılık, insanların çevrimiçi karşılaştığı en hızlı büyüyen tehditlerden biri ve araçlarımız bunları tespit etme konusunda giderek daha iyi hale geliyor. Bu nedenle OpenAI, Global Anti-Scam Alliance'a katılıyor; böylece içgörüleri paylaşabilir, kolektif savunmamızı güçlendirebilir ve insanları güvende tutabiliriz. Bu çalışma, yapay zekâ araçlarının tüm insanlığa fayda sağlaması gerektiği yönündeki misyonumuzla tam uyumlu.'

OpenAI'nin GASA'ya Özel Üye olarak katılmasıyla şirket; küresel araştırmalara, küresel danışma kuruluna ve sektörler arası iş birliğine katkı sağlayarak yapay zekâ destekli dolandırıcılıkların etkisini azaltmaya odaklanacak. Bu ortaklık, daha güvenli dijital ekosistemler oluşturma yönündeki kolektif çabayı güçlendirirken, inovasyonun sağlam güvenlik önlemleri, hesap verebilirlik ve ortak bilgi paylaşımıyla desteklenmesini sağlayacak.

