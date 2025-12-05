Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Merkezi, ABD Büyükelçisi'nin Türkiye'ye yönelik açıklamalarını 'diplomatik kuralları ihlal eden küstahlık' olarak nitelendirerek, Persona Non Grata ilan edilmesini istedi.

ANKARA (İGFA) - Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Merkezi, ABD Büyükelçisi Tom Barrack'ın Türkiye'ye yönelik açıklamalarına sert tepki gösterdi.

Dernek Genel Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, Barrack'ın Osmanlı yönetim sistemi ve millet düzeni övgüsü, Heybeliada Ruhban Okulu'nu 2026'da açma hedefi ve 'Hazar petrol ve doğalgazına ulus devletler engel oluyor' gibi ifadelerini kabul edilemez bulduğunu duyurdu.

ADD açıklamasında, Barrack'ın 1919 hatırlatması yaparak Türkiye'nin tarihini küçümsemeye çalıştığını vurguladı. Açıklamada, Türk milletinin tarihten beri bağımsız ve özgür bir millet olduğu, çağ açıp kapattığı ve 7 düveli dize getirdiği belirtildi.

ABD Büyükelçisi'nin diplomatik sınırları ihlal ettiği, Türkiye'nin egemenliği, Lozan Antlaşması, laik Cumhuriyet ve üniter devlet yapısına saldırdığı ifade edilen açıklamada, Dışişleri Bakanlığı'ndan Tom Barrack'ın Persona Non Grata ilan edilmesini ve ülkesine gönderilmesini talep ederken, daha önce 19 Temmuz 2025'te ABD Büyükelçiliği önünde yapılan çağrının tekrarlandığı vurgulandı.

ADD, söz konusu tutum karşısında Türkiye'yi yöneten ve yönetmeye talip tüm siyaset kurumlarının gereken yanıtı vermesi gerektiğini bildirdi.